Cómo se preparó Rosa Rodríguez, la argentina que triunfó en Pasapalabra y se quedó con el premio más alto de la historia en España
Nació en Berazategui, se mudó de chica a España y durante años se preparó obsesivamente para el concurso. Vio más de 3.000 programas, estudió el diccionario y se llevó 2.716.000 euros.
Rosa Rodríguez tiene 32 años, acento argentino puertas adentro y gallego en la calle. Nació en Berazategui, provincia de Buenos Aires, pero desde niña vive en Galicia, España. Su historia acaba de convertirse en un récord televisivo: ganó 2.716.000 euros, el premio más alto en la historia del programa Pasapalabra.
Pero nada fue azaroso. Rosa soñaba con estar en el famoso concurso desde que tenía diez años.
“Cuando cumpla 18 iré a Pasapalabra”, le decía a su madre. Y cumplió.
Un casting tan exigente como el programa
Durante meses, Rosa recibió llamadas inesperadas de la producción. Del otro lado del teléfono, preguntas al azar para evaluar su nivel. Ella siempre respondía bien. No era casualidad: llevaba años entrenándose “de la A a la Z”.
Superado el casting, comenzó la maratón televisiva: 307 programas emitidos a lo largo de un año y tres meses en Antena 3, hasta completar las 25 palabras del Rosco final y quedarse con el pozo récord.
El método Rosa Rodríguez: cómo se preparó para ganar Pasapalabra
La argentina reveló que su preparación fue tan intensa como metódica:
Vio los más de 3.000 programas disponibles del ciclo, durante un año y medio.
Anotó todas las palabras que habían salido históricamente.
Luego estudió el diccionario completo, pero no de forma tradicional.
“Al principio iba letra por letra, pero no funcionaba. Después empecé a estudiar por temas y por raíces de las palabras”, explicó.
La clave final fue la repetición sistemática. Para eso usó Anki, una aplicación de estudio con tarjetas inteligentes que organiza repasos según la memoria a largo plazo.
“Repetir, repetir y repetir. Eso es lo más importante”, resumió.
De profesora universitaria a millonaria
Antes de ganar el premio, Rosa era profesora universitaria de español como lengua extranjera. Tiene una formación académica notable:
Licenciatura en filología inglesa
Máster en lingüística
Máster en educación
Máster en neurociencia aplicada a la educación
Cuando decidió intentar entrar al programa, ahorró dinero y dejó de dar clases para dedicarse exclusivamente a estudiar.
“Ni pensaba en ganar, mi sueño era llegar”
Rosa asegura que al principio no soñaba con el premio mayor.
“Mi ilusión era participar. Pensaba estar 20 o 30 programas y que quizás en unos años me volvieran a llamar”, contó.
Con el correr del tiempo, su nivel creció, los objetivos cambiaron y la hazaña se volvió posible. Aun así, nunca pensó demasiado en el después.
El impacto mediático y la emoción del público
Tras la emisión del programa, Rosa mantuvo el secreto durante dos semanas. Solo lo sabían sus padres y hermanos. Cuando finalmente salió al aire, la repercusión fue inmediata, especialmente en Argentina.
“Me abruma el cariño que estoy recibiendo, sobre todo desde allá. No me lo esperaba”, confesó.
Según ella, la emoción del público no pasa solo por el dinero —cerca del 40% se irá en impuestos— sino por la historia detrás del logro.
“Es la emoción de alguien que soñó algo que parecía imposible y lo logró”.
Orgullo argentino en España
Aunque vive en Galicia desde niña, Rosa nunca perdió el vínculo con sus raíces.
“En casa hablamos con acento argentino. Afuera, español. Siempre sentí que estaba entre dos mundos”, contó.
La prensa gallega ya la consagró como celebridad y la ovacionaron incluso en el estadio de Riazor, durante un partido del Deportivo La Coruña.
Por ahora, no planea nuevos desafíos televisivos.
“No le cierro la puerta a nada. Me gusta que la vida me sorprenda”, dice la argentina que convirtió un sueño infantil en un récord histórico.