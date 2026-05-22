“¿Qué Ozempic? Déjense de joder”: el impresionante cambio físico de Nathy Peluso

Resumen para apurados
- Nathy Peluso desmintió recientemente en sus redes sociales el uso de Ozempic para su notable cambio físico, defendiendo que su pérdida de peso se debe a hábitos saludables.
- Tras recibir críticas, la artista explicó que logró su nueva figura mediante un entrenamiento riguroso de cardio, pilates, pesas y una dieta basada en pollo y vegetales.
- El descargo de Peluso reaviva el debate sobre la presión estética y la rápida asociación de la pérdida de peso en celebridades con el uso de fármacos de moda como el Ozempic.
La aparición del Ozempic en el mercado internacional creó una suerte de asociación inmediata con todas las mujeres que cambiaron su cuerpo. Una de las últimas en ser relacionadas al medicamento fue Nathy Peluso, que en los últimos meses mostró una notoria diferencia física. Aunque muchos adjudicaron el cambio a la medicación, ella se ocupó de negarlo.
La artista argentino-española se dedicó por años a reivindicar su cuerpo tal y como era. Por eso las críticas le llovieron en cuanto se decidió a hacer un cambio. En sus redes sociales y en sus últimas apariciones públicas, se vio una Nathy Peluso diferente. Algunos de sus seguidores identificaron ese cambio como musculatura tonificada, además de una pérdida de peso.
Nathy Peluso negó tomar Ozempic
Así como hay una tendencia a asociar la pérdida de peso a los tratamientos con Ozempic, hay también una tendencia a la criminalización del medicamento. Lo cierto es que los especialistas indican que no es un tratamiento para todos, pero que, en caso de iniciarlo, hay que tener presentes una serie de indicaciones a largo plazo y casi un cambio en el estilo de vida.
Después de su radical cambio físico, Peluso publicó un video casi burlándose de quienes habían asegurado que había iniciado un tratamiento con Ozempic. Pero hizo énfasis en una particular acción: su negativa a “dejar de comer”, en referencia a la disminución de la ingesta que suele darse durante estos procesos.
“No me entendieron –dijo casi con indignación en un video que subió a TikTok–. Yo… ¿voy a dejar de comer? ¡¿Yo voy a dejar de comer!?”. La pregunta la encontró entre exaltada y desconcertada, en una teatralización de su declaración. “I’m not that bitch”, agregó. Es que, al parecer, la cantante disfruta tanto de los buenos platos, que optó por otro régimen para bajar de peso.
Enseguida explicó que para bajar de peso implementó una serie de actividades saludables como entrenar, hacer cardio, pesas, pilates, subir escaleras y hacer al menos 10.000 pasos al día. Además, también hizo una modificación en su dieta, que empezó a basarse en gran parte en carne de pollo y pescado, espárragos, boniato y papa. Para cerrar su mensaje, terminó el video con una contundente y divertida frase: “¿Qué Ozempic? Déjense de joder”.