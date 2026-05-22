“¿Qué Ozempic? Déjense de joder”: el impresionante cambio físico de Nathy Peluso

Nathy Peluso negó tomar Ozempic

Así como hay una tendencia a asociar la pérdida de peso a los tratamientos con Ozempic, hay también una tendencia a la criminalización del medicamento. Lo cierto es que los especialistas indican que no es un tratamiento para todos, pero que, en caso de iniciarlo, hay que tener presentes una serie de indicaciones a largo plazo y casi un cambio en el estilo de vida.