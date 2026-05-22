Secciones
DeportesFútbol

Manchester City anunció la salida de Pep Guardiola: quién podría reemplazarlo

El técnico más exitoso de la historia del club inglés pondrá fin a una etapa marcada por títulos, récords y dominio absoluto.

EL FIN DE UNA ERA. Guardiola se irá después de 10 temporadas y más de 15 títulos conquistados.
EL FIN DE UNA ERA. Guardiola se irá después de 10 temporadas y más de 15 títulos conquistados.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Manchester City anunció que Pep Guardiola dejará de ser su DT en Inglaterra tras 10 temporadas, cerrando un ciclo histórico de éxito y títulos en el club.
  • Con más de 15 títulos y seis Premier ganadas, Guardiola impuso un estilo único de juego. Ahora, el club analiza al italiano Enzo Maresca como el principal candidato a sucederlo.
  • Esta salida cierra una dinastía que redefinió al City en la elite mundial. El desafío del club será mantener la competitividad y su identidad de juego en la era post-Guardiola.
Resumen generado con IA

Pep Guardiola dejará de ser el entrenador de Manchester City y el fútbol europeo empieza a prepararse para el cierre de una de las etapas más dominantes y transformadoras de la era moderna. El club inglés confirmó oficialmente que el ciclo del técnico catalán finalizará después de 10 temporadas, poniendo punto final a una era que cambió para siempre la historia deportiva de la institución. 

La noticia fue comunicada a través de los canales oficiales del City y rápidamente sacudió al fútbol mundial. Guardiola se irá tras una década en la que convirtió al conjunto inglés en una potencia absoluta tanto en la Premier League como en Europa, construyendo un equipo que marcó una época desde los resultados, pero también desde una identidad futbolística muy definida. 

“Fue un privilegio dirigir a este club durante 10 años. Estoy orgulloso de todo lo que conseguimos juntos”, expresó Guardiola en el mensaje difundido por la institución inglesa. 

Los números ayudan a dimensionar el impacto de su gestión. Bajo el mando del entrenador español, el Manchester City conquistó seis Premier League, una Champions League, tres FA Cup, cinco Copas de la Liga, tres Community Shield, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. En total dirigió 592 partidos, con 416 triunfos, 87 empates y apenas 89 derrotas. 

Pero más allá de las estadísticas, el legado parece ir mucho más profundo. Guardiola transformó al City en una referencia futbolística global a partir de un estilo basado en la posesión, la presión alta y una evolución táctica constante que terminó influyendo en buena parte del fútbol europeo contemporáneo.

El City se enfrentará a una difícil transición 

Ahora, mientras el club comienza a preparar la transición, ya aparece un nombre como principal candidato para ocupar el banco: Enzo Maresca. El italiano, que trabajó junto a Guardiola como ayudante técnico y recientemente dirigió al Chelsea, es visto dentro de la estructura del City como un perfil ideal para darle continuidad al proyecto futbolístico. 

Desde la dirigencia inglesa remarcaron que la intención es sostener la competitividad y la identidad construida durante la última década. “Queremos garantizar que el legado de excelencia tenga continuidad”, señalaron desde el club. 

La salida de Guardiola no solamente marca el final de un ciclo exitoso. También representa el cierre de una etapa que redefinió el lugar del Manchester City dentro de la elite mundial. Porque antes de Guardiola, el City era un club poderoso económicamente; después de Guardiola, pasó a convertirse en una dinastía futbolística.

Temas Manchester City Football ClubInglaterraJosep GuardiolaLiga PremierManchester
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio
1

El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio

“Me apuntó a la cara”: el relato del ciclista baleado en el microcentro de Tucumán
2

“Me apuntó a la cara”: el relato del ciclista baleado en el microcentro de Tucumán

Pichón Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro
3

"Pichón" Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

La contradicción populista de Milei
4

La contradicción populista de Milei

Preocupación por la salud de Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su internación?
5

Preocupación por la salud de Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su internación?

Ranking notas premium
Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo
1

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina
2

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Pichón Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro
3

"Pichón" Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

La contradicción populista de Milei
4

La contradicción populista de Milei

Por Kicillof en Tucumán, el Pulguita con un ministro y cambios en Yerba Buena
5

Por Kicillof en Tucumán, el "Pulguita" con un ministro y cambios en Yerba Buena

Más Noticias
Pichón Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

"Pichón" Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

Alejandro Puccio: de la gloria, a la traición, el horror y la muerte

Alejandro Puccio: de la gloria, a la traición, el horror y la muerte

Fórmula 1: los horarios y el cronograma completo del GP de Canadá

Fórmula 1: los horarios y el cronograma completo del GP de Canadá

Preocupación por la salud de Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su internación?

Preocupación por la salud de Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su internación?

El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio

El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio

“Me apuntó a la cara”: el relato del ciclista baleado en el microcentro de Tucumán

“Me apuntó a la cara”: el relato del ciclista baleado en el microcentro de Tucumán

La UNT celebra 112 años y espera un nuevo fallo judicial en la disputa por el Rectorado

La UNT celebra 112 años y espera un nuevo fallo judicial en la disputa por el Rectorado

La contradicción populista de Milei

La contradicción populista de Milei

Comentarios