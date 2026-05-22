Manchester City anunció la salida de Pep Guardiola: quién podría reemplazarlo

Resumen para apurados
- Manchester City anunció que Pep Guardiola dejará de ser su DT en Inglaterra tras 10 temporadas, cerrando un ciclo histórico de éxito y títulos en el club.
- Con más de 15 títulos y seis Premier ganadas, Guardiola impuso un estilo único de juego. Ahora, el club analiza al italiano Enzo Maresca como el principal candidato a sucederlo.
- Esta salida cierra una dinastía que redefinió al City en la elite mundial. El desafío del club será mantener la competitividad y su identidad de juego en la era post-Guardiola.
Pep Guardiola dejará de ser el entrenador de Manchester City y el fútbol europeo empieza a prepararse para el cierre de una de las etapas más dominantes y transformadoras de la era moderna. El club inglés confirmó oficialmente que el ciclo del técnico catalán finalizará después de 10 temporadas, poniendo punto final a una era que cambió para siempre la historia deportiva de la institución.
La noticia fue comunicada a través de los canales oficiales del City y rápidamente sacudió al fútbol mundial. Guardiola se irá tras una década en la que convirtió al conjunto inglés en una potencia absoluta tanto en la Premier League como en Europa, construyendo un equipo que marcó una época desde los resultados, pero también desde una identidad futbolística muy definida.
“Fue un privilegio dirigir a este club durante 10 años. Estoy orgulloso de todo lo que conseguimos juntos”, expresó Guardiola en el mensaje difundido por la institución inglesa.
Los números ayudan a dimensionar el impacto de su gestión. Bajo el mando del entrenador español, el Manchester City conquistó seis Premier League, una Champions League, tres FA Cup, cinco Copas de la Liga, tres Community Shield, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. En total dirigió 592 partidos, con 416 triunfos, 87 empates y apenas 89 derrotas.
Pero más allá de las estadísticas, el legado parece ir mucho más profundo. Guardiola transformó al City en una referencia futbolística global a partir de un estilo basado en la posesión, la presión alta y una evolución táctica constante que terminó influyendo en buena parte del fútbol europeo contemporáneo.
El City se enfrentará a una difícil transición
Ahora, mientras el club comienza a preparar la transición, ya aparece un nombre como principal candidato para ocupar el banco: Enzo Maresca. El italiano, que trabajó junto a Guardiola como ayudante técnico y recientemente dirigió al Chelsea, es visto dentro de la estructura del City como un perfil ideal para darle continuidad al proyecto futbolístico.
Desde la dirigencia inglesa remarcaron que la intención es sostener la competitividad y la identidad construida durante la última década. “Queremos garantizar que el legado de excelencia tenga continuidad”, señalaron desde el club.
La salida de Guardiola no solamente marca el final de un ciclo exitoso. También representa el cierre de una etapa que redefinió el lugar del Manchester City dentro de la elite mundial. Porque antes de Guardiola, el City era un club poderoso económicamente; después de Guardiola, pasó a convertirse en una dinastía futbolística.