Cronograma de pago: ¿cuándo cobrarán el sueldo de mayo los estatales tucumanos?

Resumen para apurados
- El gobierno de Tucumán pagará los sueldos de mayo a estatales en cajeros desde este jueves, iniciando un esquema dividido para cumplir con las obligaciones salariales.
- El pago se realizará en dos partes: el primer tramo del 20% se acreditará entre el jueves y viernes, mientras que el 80% restante estará disponible del 3 al 6 de junio.
- Esta modalidad de pago escalonado busca garantizar previsibilidad financiera en la provincia y asegurar el cobro ordenado para miles de trabajadores del sector público.
A partir del próximo jueves los empleados estatales tucumanos comenzarán a recibir el pago de sus sueldos correspondientes a mayo, según lo informado por la Tesorería de la Provincia, organismo que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción.
En el cronograma difundido por los medios oficiales, se explica que, en una primera etapa, se abonará un proporcional del 20% de los haberes, mientras que el 80% restante estará disponible en los cajeros a partir del miércoles 3 de junio.
Cronograma de pago del 20% de los haberes de mayo
Jueves 28
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (Ersept)
- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
Viernes 29
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Poder Legislativo
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Comunas Rurales
- Municipios del Interior
- Dirección Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
- Instituto Desarrollo Productivo
- Ente Infraestructura Comunitaria
- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa
Cronograma de pago del 80% de los haberes de mayo
Miércoles 3 de junio
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (Ersept)
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
Jueves 4 de junio
- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep.18 - Esc. Sec. Transf. Rep.25 - Esc. Sec. Transf. Rep.26 - Esc. Sec. Transf. Rep.27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
Viernes 5 de junio
- Comunas Rurales
- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep.18 - Esc. Sec. Transf. Rep.25 - Esc. Sec. Transf. Rep.26)
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Jubilados fuera de convenio
- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas
- Asignaciones exempleados Talleres de Tafí Viejo
Sábado 6 de junio
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Poder Legislativo
- Municipios del Interior
- Dirección Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
- Instituto Desarrollo Productivo
- Ente Infraestructura Comunitaria
- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa
- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)