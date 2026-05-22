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Cronograma de pago: ¿cuándo cobrarán el sueldo de mayo los estatales tucumanos?

Desde la provincia informaron que el 20% de los haberes estará disponible desde la semana próxima.

DOS PARTES. El 20% de los haberes para los empleados públicos podrá cobrarse desde el próximo jueves en todos los cajeros automáticos de la provincia.
DOS PARTES. El 20% de los haberes para los empleados públicos podrá cobrarse desde el próximo jueves en todos los cajeros automáticos de la provincia. ARCHIVO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobierno de Tucumán pagará los sueldos de mayo a estatales en cajeros desde este jueves, iniciando un esquema dividido para cumplir con las obligaciones salariales.
  • El pago se realizará en dos partes: el primer tramo del 20% se acreditará entre el jueves y viernes, mientras que el 80% restante estará disponible del 3 al 6 de junio.
  • Esta modalidad de pago escalonado busca garantizar previsibilidad financiera en la provincia y asegurar el cobro ordenado para miles de trabajadores del sector público.
Resumen generado con IA

A partir del próximo jueves los empleados estatales tucumanos comenzarán a recibir el pago de sus sueldos correspondientes a mayo, según lo informado por la Tesorería de la Provincia, organismo que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción.

En el cronograma difundido por los medios oficiales, se explica que, en una primera etapa, se abonará un proporcional del 20% de los haberes, mientras que el 80% restante estará disponible en los cajeros a partir del miércoles 3 de junio.

Cronograma de pago del 20% de los haberes de mayo

Jueves 28

- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

- Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (Ersept)

- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

Viernes 29

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Poder Legislativo

- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Comunas Rurales

- Municipios del Interior

- Dirección Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)

- Instituto Desarrollo Productivo

- Ente Infraestructura Comunitaria

- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa

Cronograma de pago del 80% de los haberes de mayo

Miércoles 3 de junio

- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (Ersept)

- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

- Sociedad Aguas del Tucumán

Jueves 4 de junio

- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)

- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep.18 - Esc. Sec. Transf. Rep.25 - Esc. Sec. Transf. Rep.26 - Esc. Sec. Transf. Rep.27)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

Viernes 5 de junio

- Comunas Rurales

- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep.18 - Esc. Sec. Transf. Rep.25 - Esc. Sec. Transf. Rep.26)

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Jubilados fuera de convenio

- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas

- Asignaciones exempleados Talleres de Tafí Viejo

Sábado 6 de junio

- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Poder Legislativo

- Municipios del Interior

- Dirección Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)

- Instituto Desarrollo Productivo

- Ente Infraestructura Comunitaria

- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa

- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

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