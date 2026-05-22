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Cartas de lectores: Orgullo tucumano
Hace 3 Hs

Uno tiene 47 años y el otro apenas 17; los dos en su sangre tienen genes, estirpe, valor y orgullo de ser hijos de esta bendita tierra, cuna de mentes sabias, valientes guerreros y destacados deportistas que en cada evento fuera de la provincia nos representan con inigualables éxitos, empuñando nuestra bandera tucumana, blanca y azul, y  la celeste y blanca nacional. LA GACETA nos muestra en forma destacada, casi diariamente, las hazañas y los logros obtenidos por tucumanos/as, sueltos por el mundo, que con frecuencia, ingratamente, los ignoramos y no los valoramos. Lo bueno es que nos muestra sus rostros, como el caso de nuestro héroe, el concepcionense Jorge “Loco” Larry, que fue el mejor argentino en la Maratón de Boston en la edición 130 de la carrera más antigua y prestigiosa del mundo. Este “Loco Lindo”, además es ingeniero electrónico, padre de tres hijos y costea sus hazañas con fondos propios; sus 47 no le impiden seguir siempre adelante, siendo un claro ejemplo para jóvenes y adultos (LA GACETA 25/04). En la misma página de esa edición otro tucumano con apenas 17 años, Lisandro Fontana, se consagró campeón de karate, obteniendo la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de la juventud, realizados en Panamá. Ya fue bronce en el mundial de Venecia 2024, subcampeón panamericano en Asunción 2025 y va por el  Mundial de Polonia en octubre. Nada los detiene a los dos y ¿saben qué? son nuestro orgullo; están haciendo patria, merecen nuestro agradecimiento, apoyo y justo homenaje . ¡Honor y gloria a nuestros dignos representantes y viva Tucumán!

Francisco Amable Díaz  

Franciscoamablediaz@gmail.com

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