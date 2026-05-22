Cartas de lectores: Hablemos de prevención

El caso de la pareja víctima del desastre natural como fue la inundación por lluvias extremas en Tafí Viejo debe llevarnos a una reflexión. La desacertada elección de una vía de escape, supuestamente por uso de GPS (que nos marca camino, pero no su estado) merece tomar recaudos antes de proceder. Decimos siempre: “fue el destino”; pero ese destino se precipitó por falta de prevención. Ciudades, municipios en general, conocen a través del tiempo dónde están los posibles peligros de desplazamiento en esas circunstancias. Ahí es donde debemos hablar de prevención. Una tarea anticipada de organismos como Defensa Civil podrían haber evitado esa tragedia. Si se marcaran los lugares extremos, factibles de problemas de circulación, y con cierta anticipación, sería otra la cuestión, independientemente de la correcta, o no, elección de cada uno, ya está la advertencia presente.