Oportunidad para hacer frente al narcotráfico

El avance del narcotráfico en la región es inocultable. Por esa razón, la posibilidad de que el problema sea abordado en bloque por las provincias aparece como una alternativa novedosa y razonable.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en el marco del Consejo de Seguridad Interior, se reunirá hoy con gobernadores y funcionarios del área de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero. El encuentro se desarrollará en un contexto crítico. La disminución de la cantidad de droga secuestrada, las fallas en los controles aéreos para detectar vuelos narco y la reducción de los fondos destinados a las fuerzas federales para combatir el tráfico de estupefacientes son factores que agravan la situación.
El fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, y el ex juez federal, ex vocal de la Corte de Justicia y ex procurador general de Salta, Abel Cornejo, coincidieron en un diagnóstico preocupante: ante la falta de controles efectivos, la frontera del narcotráfico se está corriendo hacia el sur. En ese escenario, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero dejaron de ser territorios de paso para transformarse en centros de acopio de estupefacientes que luego son enviados hacia otras provincias o al exterior.
Toranzos insistió en que no se puede escatimar recursos para adquirir tecnología que permita mejorar los controles. También planteó que no alcanza con incrementar la presencia de efectivos en la frontera con Bolivia. El fiscal advirtió que los bajos salarios y los problemas de cobertura social vuelven más vulnerables a algunos uniformados frente a las redes criminales, organizaciones que no escatiman recursos para comprar voluntades y garantizar impunidad.
Cornejo coincidió en gran parte con ese diagnóstico, aunque fue más allá. Sostuvo que no basta con lanzar operativos de nombres rimbombantes y alto impacto mediático. Los comparó con fuegos artificiales: generan un efecto inmediato, pero duran poco. Por eso insistió en la necesidad de diseñar políticas sostenidas en el tiempo, con financiamiento y coordinación regional.
Hoy, en Tucumán, las autoridades tienen frente a sí una oportunidad histórica: materializar un esquema inédito de cooperación entre cinco provincias para colaborar con la Nación en la lucha contra el narcotráfico. Una problemática global que adopta distintas formas según el territorio, pero que comparte una misma lógica destructiva. El tráfico de drogas destruye la vida de los consumidores mientras las organizaciones criminales se disputan territorios a sangre y fuego. Además, los millones que genera esta actividad terminan ingresando al sistema financiero mediante inversiones disfrazadas de legalidad, profundizando la corrupción.
Resulta alentador que se intente construir una respuesta compartida frente a un problema que no reconoce fronteras. Si sirve para comenzar a coordinar políticas serias, sostenidas y con visión regional, ya será un paso importante para impedir que los delincuentes sigan avanzando con tanta facilidad.