Oportunidad para hacer frente al narcotráfico

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en el marco del Consejo de Seguridad Interior, se reunirá hoy con gobernadores y funcionarios del área de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero. El encuentro se desarrollará en un contexto crítico. La disminución de la cantidad de droga secuestrada, las fallas en los controles aéreos para detectar vuelos narco y la reducción de los fondos destinados a las fuerzas federales para combatir el tráfico de estupefacientes son factores que agravan la situación.