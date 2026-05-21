Villarruel tildó de “oportunista y mentiroso” al senador Paoltroni por el proyecto de intervención de Formosa
La Vicepresidenta de la Nación salió a defenderse en redes luego de que la acusaran de modificar la locación de la presentación del proyecto de intervención de la provincia de Formosa de autoría de Paoltroni. También se cruzó con la diputada provincial Gabriela Neme.
Resumen para apurados
- La vicepresidenta Villarruel cruzó en redes al senador Paoltroni tras ser acusada en el Senado de frenar por conveniencia un proyecto para intervenir la provincia de Formosa.
- El conflicto escaló luego de que se cancelara la presentación del proyecto en el Salón Azul del Senado, lo que motivó duras críticas de Paoltroni y la diputada Gabriela Neme.
- Este quiebre profundiza la interna en el oficialismo y anticipa un duro debate legislativo sobre la intervención de Formosa, afectando futuras alianzas en la Cámara alta.
La Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, calificó de “mitómano” y “oportunista” al senador nacional Francisco Paoltroni con quien tenía un vínculo amable luego de que el formoseño fuera expulsado del bloque libertario en la Cámara alta.
El cruce se produjo luego de que acusaran a Villarruel de haber mandado a cambiar la locación de la presentación del proyecto de intervención en la provincia de Formosa, de autoría de Paoltroni.
“El mitómano que en el 24 y 25 decía representarme en el interior, ahora que volvió con la cabeza gacha a LLA se dedica a pegarme. Paoltroni mostró no tener palabra, ser un oportunista y un gran mentiroso”, escribió la titular del Senado en respuesta a posteo en la red social “X”.
Villarruel no solo apuntó contra Paoltroni, también protagonizó un duro cruce con la diputada provincial Gabriela Neme quien había repudiado la “complicidad del feudalismo de Insfrán y de José Mayans” con la vice.
“Autorizó la realización un evento en el salón Azul del Senado, pero cedió a Insfrán y dos horas lo canceló cagándose en los formoseños que con mucha valentía vinieron a dar su testimonio. Está claro que es ella quien va a frenar el proyecto de intervención porque elige estar del lado de los genocidas, narcotraficantes importándole un carajo la democracia. Ud eligió estar del lado de los montoneros de la vida”, escribió Neme.
La titular del Senado le retrucó con una chicana: “Señora, no la conozco. Pero, ud ¿se fumó un ombú? Solo alguien drogado podría acusarme de montonera, de estar del lado de los narcotraficantes o de participar en alianzas inexistentes. Dígale NO a las drogas”.