Villarruel tildó de “oportunista y mentiroso” al senador Paoltroni por el proyecto de intervención de Formosa

“Autorizó la realización un evento en el salón Azul del Senado, pero cedió a Insfrán y dos horas lo canceló cagándose en los formoseños que con mucha valentía vinieron a dar su testimonio. Está claro que es ella quien va a frenar el proyecto de intervención porque elige estar del lado de los genocidas, narcotraficantes importándole un carajo la democracia. Ud eligió estar del lado de los montoneros de la vida”, escribió Neme.