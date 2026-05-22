Teatro: “‘El espejo’ te devuelve tu rostro y un mundo entero”

La inauguración será hoy a las 21 con la obra “El espejo”, con dramaturgia y dirección de Yan Pilán y las actuaciones de Mitina Galván y Kristian Liendo, del grupo La Casa de Santiago del Estero. “Hay dolores que no hacen ruido. Historias que se rompen en silencio. Esta obra es un reflejo de todo eso que no se dice, de lo que se oculta detrás de una mirada, de lo que pesa cuando nadie está mirando. A veces, el espejo no devuelve una imagen… sino una verdad”, es la sinopsis de la propuesta.