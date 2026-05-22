El museo Timoteo Navarro hará de su fachada una gran pantalla

El Museo Provincial de Bellas Artes se reencontrará hoy con la comunidad tucumana a partir de una propuesta orientada a transformar la fachada del histórico edificio en una gran pantalla de experimentación visual. En el marco del Día Internacional de los Museos, la institución presentará a las 21 una activación abierta y gratuita que combinará mapping, intervenciones digitales y reinterpretaciones contemporáneas de obras pertenecientes a su patrimonio.
La actividad estará a cargo del colectivo Calle Club -Marto, Agost y Neccra-, quienes vienen trabajando en un proceso de investigación visual a partir de piezas y archivos pertenecientes al acervo del Timoteo Navarro. La intención es convertir la sede de 9 de Julio primera cuadra en un espacio vivo de circulación artística y resignificación patrimonial, donde las obras históricas dialoguen con lenguajes contemporáneos y con las nuevas formas de percepción visual que atraviesan el presente. A través de técnicas digitales, manipulación de imágenes y exploraciones visuales, los artistas buscarán generar una experiencia inmersiva y expandida, capaz de acercar el patrimonio a públicos diversos.
Trabajo conjunto
El proyecto se desarrolla en articulación con el equipo de patrimonio del Timoteo Navarro, en un trabajo conjunto que incluye investigación sobre las obras, sus contextos, los artistas y las historias que integran la colección pública. Esa tarea permitió pensar las piezas como materiales sensibles, susceptibles de nuevas lecturas y resignificaciones.
La iniciativa también adquiere un valor simbólico particular en el contexto actual que atraviesa el museo, ya que continúa en proceso de recuperación edilicia. En ese marco, la institución viene impulsando propuestas para sostener el vínculo con la comunidad y mantener activa la circulación cultural.
La idea de “llevar las obras hacia la ciudad” constituye uno de los ejes conceptuales de la actividad. Las imágenes patrimoniales abandonan, al menos simbólicamente, el espacio interior del museo para proyectarse sobre el edificio y dialogar con el espacio urbano, con los transeúntes y con quienes se acerquen a participar.
La propuesta forma parte del programa “Mientras Tanto”, una línea de trabajo desarrollada por el Museo Timoteo Navarro durante el proceso de recuperación de su sede. A través de este programa se impulsan activaciones artísticas, acciones puntuales e intervenciones que buscan mantener al museo como un organismo activo, en permanente producción de sentidos y encuentros, aun en un contexto de transformación material.
En ese sentido, la celebración del Día Internacional de los Museos se convierte también en una oportunidad para reflexionar sobre el papel de estas instituciones en la actualidad. Lejos de concebirse únicamente como espacios de conservación, los museos contemporáneos buscan consolidarse como ámbitos de intercambio, participación y construcción colectiva de memoria cultural.