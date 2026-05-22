El museo Timoteo Navarro hará de su fachada una gran pantalla

La actividad estará a cargo del colectivo Calle Club -Marto, Agost y Neccra-, quienes vienen trabajando en un proceso de investigación visual a partir de piezas y archivos pertenecientes al acervo del Timoteo Navarro. La intención es convertir la sede de 9 de Julio primera cuadra en un espacio vivo de circulación artística y resignificación patrimonial, donde las obras históricas dialoguen con lenguajes contemporáneos y con las nuevas formas de percepción visual que atraviesan el presente. A través de técnicas digitales, manipulación de imágenes y exploraciones visuales, los artistas buscarán generar una experiencia inmersiva y expandida, capaz de acercar el patrimonio a públicos diversos.