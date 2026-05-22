La Orquesta Sinfónica de la UNT aborda el Romanticismo europeo del siglo XIX

La Orquesta Sinfónica de la UNT volverá al escenario del teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez) esta noche, desde las 21.30, con un repertorio centrado en “El Romanticismo a través de Europa I”, que tendrá las participaciones como solista de corno de Héctor Lizana, y como director invitado, de Jorge Bulacia Soler.
El concierto forma parte de un ciclo dedicado a ese estilo musical, con obras del siglo XIX de compositores emblemáticos de diferentes países del Viejo Continente. “Al armar un programa, se busca música atractiva para el público, algo que despierte las ganas y el interés de ir a escuchar composiciones grandiosas. Actualmente cuesta cada vez más atraer al público; por eso hay que pensar mucho en la gente al elegir qué interpretar”, explica para LA GACETA Bulacia Soler.
Repertorio
Así, el repertorio de hoy incluye, a modo de obertura, “Nimrod”, una obra que es parte de las Variaciones Enigma del inglés Edward Elgar. Luego, Lizana abordará las dos obras solistas que el francés Camille Saint-Säens escribió para corno: la Romanza op. 36 y la Pieza de Concierto op. 94, ambas dedicadas a Henri Chaussier, en las que explota las capacidades expresivas y de agilidad de ese instrumento. Para el cierre, se interpretará la exigente Sinfonía Nº 5 de Franz Schubert (por razones de la orquesta, reemplazará a la Sinfonía Nuevo Mundo, de Antonin Dvorak, anunciada originalmente). Posteriormente habrá una segunda entrega dedicada al romanticismo, un movimiento centrado en la emoción que nació como reacción contra el racionalismo de la Ilustración y el Neoclasicismo.
“Ser director invitado obliga a un ritmo con más vorágine que un director habitual; en una semana hay que resolver todo. Pero esa intensidad brinda otras posibilidades. Este rol permite concentrarte al 100% en lo artístico. A diferencia del titular, que debe estar en la gestión y en el día a día de la orquesta, el invitado viene específicamente para la cuestión musical. Es como un refresco’ para la formación, una nueva mano que viene solamente a trabajar la música”, explica Bulacia Soler.
Entre los objetivos que se traza cada vez que se pone frente a los músicos, figuran “la excelencia y la mejor interpretación posible”. “El gran objetivo -y desafío- es bajar a la orquesta la idea que uno tiene en la cabeza (basada en estudios históricos, armónicos e interpretativos) de forma clara y efectiva para que ellos la vuelquen al público. Que llegue una interpretación sentida que conmueva; uno se debe siempre al público que va a la sala”, añade.
Aparte de este rol en la Sinfónica, el director condujo por tres años la Estable de la Provincia, hasta una sonada separación de ese cargo. Varios músicos son parte de ambas formaciones: “a lo largo de los años generé vínculos de fraternidad y amistad con muchos de ellos, por lo que me genera alegría el reencuentro con gente que uno quiere y respeta artísticamente”. “Es un compromiso dar lo mejor para estar a la altura de esos vínculos. Me sucede en todas las orquestas donde reincido: reencontrarme con artistas queridos son momentos que la música regala”, remarca.
“Tucumán fue, es y espero que siga siendo una gran usina de músicos. Tiene un potencial grandísimo y estructuras que brindan acompañamiento. Quizás no está puesta en escena a nivel nacional en este momento, pero tiene todo para hacerlo. Ojalá se encamine para que tenga esa trascendencia nacional necesaria como reconocimiento a los artistas locales”, reconoce.