La Orquesta Sinfónica de la UNT aborda el Romanticismo europeo del siglo XIX

Repertorio

Así, el repertorio de hoy incluye, a modo de obertura, “Nimrod”, una obra que es parte de las Variaciones Enigma del inglés Edward Elgar. Luego, Lizana abordará las dos obras solistas que el francés Camille Saint-Säens escribió para corno: la Romanza op. 36 y la Pieza de Concierto op. 94, ambas dedicadas a Henri Chaussier, en las que explota las capacidades expresivas y de agilidad de ese instrumento. Para el cierre, se interpretará la exigente Sinfonía Nº 5 de Franz Schubert (por razones de la orquesta, reemplazará a la Sinfonía Nuevo Mundo, de Antonin Dvorak, anunciada originalmente). Posteriormente habrá una segunda entrega dedicada al romanticismo, un movimiento centrado en la emoción que nació como reacción contra el racionalismo de la Ilustración y el Neoclasicismo.