Las fotos de Ramón Teves van al rescate de todo aquello que suele pasar inadvertido

A los 55 años, Teves continúa desarrollando una producción artística sostenida en una relación física con la fotografía y con el acto mismo de mirar. Su obra se inscribe dentro de una tradición documental singular, alejada de la espectacularidad y más cercana a la intimidad de los vínculos, a la vida de barrio y a las marcas que deja el paso del tiempo sobre los cuerpos y sobre la ciudad.