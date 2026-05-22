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Las fotos de Ramón Teves van al rescate de todo aquello que suele pasar inadvertido

“Soy del ‘71” se titula la muestra que podrá visitarse desde esta tarde en La Vecindad Estudio. De los cuerpos a la ciudad.

IMÁGENES. Entre más de 20, una de las elegidas para la exposición.
IMÁGENES. Entre más de 20, una de las elegidas para la exposición.
Hace 6 Hs

La fotografía como una forma de resistencia, de observación paciente y de vínculo profundo con el territorio propone una nueva cita esta tarde. A las 19, La Vecindad Estudio (en la esquina de Las Piedras y Libertad, corazón de Ciudadela) abrirá sus puertas para presentar “Soy del ‘71”, exhibición del reconocido fotógrafo Ramón Teves, cuya obra se ha convertido en una referencia por su sensibilidad para retratar afectos, escenas barriales y pequeños gestos cotidianos que muchas veces pasan inadvertidos.

La muestra podrá visitarse durante dos semanas. Reúne más de 20 obras y dispone un recorrido atravesado por una mirada construida desde la persistencia y la cercanía humana. Imágenes que parecen detenerse en aquello que se resiste a desaparecer.

Las fotos de Ramón Teves van al rescate de todo aquello que suele pasar inadvertido

A los 55 años, Teves continúa desarrollando una producción artística sostenida en una relación física con la fotografía y con el acto mismo de mirar. Su obra se inscribe dentro de una tradición documental singular, alejada de la espectacularidad y más cercana a la intimidad de los vínculos, a la vida de barrio y a las marcas que deja el paso del tiempo sobre los cuerpos y sobre la ciudad.

Ramón Teves: los medidores de energía en el foco de la cámara

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La exhibición está organizada en dos grandes núcleos que dialogan entre sí y que permiten comprender la amplitud del universo visual de Teves. Por un lado, hay una serie centrada en los cuerpos, los vínculos y los territorios afectivos. Allí aparecen escenas familiares atravesadas por la teatralidad popular, la identidad y cierta vulnerabilidad emocional que convierte cada retrato en una experiencia profundamente humana.

Paisaje urbano

El segundo núcleo de la muestra se desplaza hacia el paisaje urbano. Allí, Teves trabaja con cajas de luz y registros de elementos urbanos que funcionan como una especie de arqueología visual de Tucumán: rastros eléctricos, cables, sistemas, colores desgastados y ausencias que también hablan de quienes habitan esos espacios.

Las fotos de Ramón Teves van al rescate de todo aquello que suele pasar inadvertido

La curaduría de “Soy del ‘71” está a cargo de Belinda Quinteros y Jairo Cejas, con asistencia de Lucas García y Maxi Caram, mientras que la producción integral corresponde a La Vecindad Estudio, un espacio que viene consolidándose como un punto de encuentro para distintas expresiones artísticas contemporáneas de Tucumán.

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