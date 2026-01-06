Romance dentro de “Los Piojos”: quién es la novia de Ciro Martínez, 22 años menor que él

Un detalle que llamó la atención fue la diferencia de edad que hay entre ambos. Mientras que él nació en enero de 1968 –está a punto de cumplir 58 años–, ella nació en mayo de 1990, por lo que los cálculos darían una diferencia de 22 años. Iglesias también declaró que el vocalista demoró en confirmar su relación por su fama de mujeriego. “Le cuesta muchísimo blanquear sus vínculos porque él es muy pirata”, señaló.