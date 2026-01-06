Secciones
Romance dentro de “Los Piojos”: quién es la novia de Ciro Martínez, 22 años menor que él

El inicio de la relación estuvo marcado por una separación y un reencuentro con una exclusión.

Romance dentro de "Los Piojos": quién es la novia de Ciro Martínez, 22 años menor que él
Hace 10 Min

La periodista Fernanda Iglesias confirmó el noviazgo de Ciro Martínez, el vocalista de “Los Piojos”. La relación habría iniciado hace ya un tiempo, aunque se mantuvo con bajo perfil durante los primeros meses. Pero finalmente la pareja fue revelada. Es que el cantante inició una relación con Luciana Vázquez, la bajista de su propia banda.

Aunque el amor triunfó, los inicios del vínculo amoroso no estuvieron exentos de algunas complicaciones. No por problemas entre los principales involucrados, sino por algunos cierres y arreglos que debía hacer cada uno, por separado, con personas de su pasado. Según contó Iglesias, los daños colaterales fueron recibidos por el exbajista de “Los Piojos” y el exmarido de la artista.

Cómo empezó la relación de Ciro Martínez

Aunque su verdadero nombre es Luciana Vázquez, la bajista es conocida como “Luli” Bass en el mundo de la música. No se habló de infidelidades en el principio del noviazgo, pero sí de un divorcio casi anticipado y de una especie de traición a uno de los viejos integrantes de la emblemática banda de rock nacional.

En diciembre de 2024, luego de 15 años de estar separados, “Los Piojos” volvieron a reunirse para dar una serie de espectáculos en el Estadio Único de La Plata. Pero “Micky” Rodríguez no fue convocado para el gran regreso. En su lugar, Ciro eligió a una nueva artista y fue así como Bass terminó ocupando un lugar dentro de la banda. Según Iglesias, Rodríguez no habría estado invitado desde un principio.

Por su parte, Bass terminó una relación de años con su esposo para empezar el romance con Ciro. “Ella estaba casada, pero Ciro ya la tenía (en su banda) y la empieza a tratar muy bien. Ella se enamora, deja a su marido y hoy están juntos”, comentó Iglesias. Según trascendió, hace más de un año habría empezado la relación entre Ciro y la bajista, madre de dos hijos.

Un detalle que llamó la atención fue la diferencia de edad que hay entre ambos. Mientras que él nació en enero de 1968 –está a punto de cumplir 58 años–, ella nació en mayo de 1990, por lo que los cálculos darían una diferencia de 22 años. Iglesias también declaró que el vocalista demoró en confirmar su relación por su fama de mujeriego. “Le cuesta muchísimo blanquear sus vínculos porque él es muy pirata”, señaló.

