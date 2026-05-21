Una noche para homenajear a ABBA en el teatro Rosita Ávila

Resumen para apurados
- El grupo Demodée presentará su show tributo a ABBA "Gracias por la música" el sábado 23 de mayo en el Teatro Rosita Ávila de Tucumán, tras agotar las entradas en su debut.
- La nueva fecha surge a pedido del público. El espectáculo recorre el universo musical y estético de la banda sueca con una compleja selección de clásicos y arreglos vocales.
- El homenaje busca conectar a distintas generaciones a través de la vigencia de la música de ABBA, ofreciendo una noche de disfrute, nostalgia y emoción compartida.
Después de una primera función con sala llena y entradas agotadas, Demodée volverá a presentar “Gracias por la música”, un espectáculo dedicado a ABBA. La nueva función será el sábado 23 de mayo, a las 21, en el Teatro Municipal Rosita Ávila.
El grupo integrado por Valentina López Salas, María José Herrera, Sofía Ruiz Alves y Andrea Toledo Plaate regresará al escenario con una propuesta que recorre el universo musical y estético de una de las bandas más reconocidas de todos los tiempos.
Un regreso a pedido del público
La nueva presentación surgió después de la respuesta que tuvo el estreno. “Esta nueva función tiene algo muy especial porque surge a partir de la respuesta de la gente. La primera vez vivimos una noche increíble, con el teatro lleno y muchas personas escribiéndonos porque se habían quedado sin entradas. Eso nos impulsó a volver a hacerlo”, señalaron las artistas.
El espectáculo, según explicaron, representó un desafío diferente para el grupo. “Este espectáculo significó un desafío distinto para nosotras porque implicó meternos de lleno en el universo de ABBA. No solamente desde lo musical, sino también desde la estética, la energía y todo lo que representan sus canciones”, expresaron.
Un repertorio de clásicos
La selección de canciones fue una de las etapas más complejas del proceso. “Fue probablemente una de las partes más difíciles porque el catálogo de ABBA está lleno de clásicos. Intentamos construir un recorrido que tenga momentos muy arriba y otros más íntimos y sensibles”, explicaron.
En la función sonarán temas como “Dancing Queen”, “Mamma Mia” y “Gimme! Gimme! Gimme!”, junto a otras canciones de fuerte carga emocional. “Queríamos que el show tuviera ritmo, emoción y también espacio para la nostalgia”, indicaron.
El trabajo también incluyó una búsqueda vocal y escénica específica. “Trabajamos mucho en las armonías vocales, en los arreglos y en lograr una puesta que acompañe ese espíritu tan característico de la banda: alegre, nostálgico y profundamente emotivo al mismo tiempo”, afirmaron.
Una noche para cantar
Demodée eligió homenajear a ABBA por la vigencia de su música y por el vínculo que sus canciones mantienen con distintas generaciones. “Sentimos que ABBA tiene algo muy especial: su música sigue vigente y genera una conexión inmediata con la gente. Son canciones que forman parte de distintas etapas de la vida de muchas personas y que inevitablemente despiertan recuerdos”, destacaron.
Para las artistas, la propuesta también parte de la admiración musical. “Musicalmente son increíbles. Sus armonías y composiciones siguen siendo una inspiración enorme incluso hoy”, dijeron.
La expectativa del grupo es que el público viva una noche de disfrute y emoción. “Nos gustaría que sea una noche para disfrutar, emocionarse y cantar sin culpa. Que el público pueda desconectarse un rato y simplemente pasarla bien”, expresaron y agregaron: “Que se lleven la sensación de haber compartido algo genuino, hecho con muchísimo trabajo, amor y admiración por esta música”.