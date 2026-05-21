Una noche para homenajear a ABBA en el teatro Rosita Ávila

Un regreso a pedido del público

La nueva presentación surgió después de la respuesta que tuvo el estreno. “Esta nueva función tiene algo muy especial porque surge a partir de la respuesta de la gente. La primera vez vivimos una noche increíble, con el teatro lleno y muchas personas escribiéndonos porque se habían quedado sin entradas. Eso nos impulsó a volver a hacerlo”, señalaron las artistas.