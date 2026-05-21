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Las acciones argentinas extienden ganancias en Wall Street, pero el riesgo país escala a 534 puntos

Una jornada marcada por el buen clima externo para los mercados y por señales de calma cambiaria a nivel local.

Las acciones argentinas extienden ganancias en Wall Street, pero el riesgo país escala a 534 puntos
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • El 21 de mayo, las acciones argentinas subieron en Buenos Aires y Wall Street por optimismo externo, mientras los bonos en dólares cayeron y el riesgo país subió a 534 puntos.
  • El alza de YPF y bancos coincidió con la calma cambiaria. En tanto, trascendió que el Tesoro compró u$s1.700 millones al Banco Central para cubrir próximos vencimientos de deuda.
  • Pese a las mejoras macroeconómicas y exportaciones récord, operadores advierten por la debilidad del consumo y una mayor dolarización de carteras ante las elecciones de 2027.
Resumen generado con IA

Las acciones argentinas operan con mayoría de subas este jueves 21 de mayo tanto en la bolsa porteña como en Wall Street, en una jornada marcada por el buen clima externo para los mercados y por señales de calma cambiaria a nivel local. Sin embargo, los bonos soberanos en dólares vuelven a caer y el riesgo país retoma la senda alcista.

El mercado también sigue de cerca los movimientos financieros del Gobierno, luego de que trascendiera que el Tesoro habría comprado alrededor de u$s1.700 millones al Banco Central (BCRA) para asegurarse fondos de cara a los próximos vencimientos de deuda.

El S&P Merval sube impulsado por energéticas y bancos

En la plaza local, el índice S&P Merval avanza 1,8% hasta los 2.837.344,54 puntos. Entre las acciones líderes se destacan principalmente papeles energéticos y financieros.

Las mayores subas son encabezadas por:

BBVA (+3,5%)

Ecogas (+3,3%)

YPF (+2,9%)

Transportadora de Gas del Sur (+2,7%)

La mejora de los activos argentinos acompaña inicialmente el optimismo externo generado por sólidos balances de empresas tecnológicas y una menor tensión geopolítica en el estrecho de Ormuz, aunque hacia la segunda mitad de la rueda los mercados internacionales moderaron el entusiasmo.

ADRs argentinos en Wall Street: YPF y bancos lideran las ganancias

En Wall Street, los ADRs argentinos también muestran mayoría de alzas. Las acciones que más avanzan son:

YPF (+3,2%)

BBVA (+3%)

Banco Macro (+2,9%)

El mercado sigue atento a la dinámica de acumulación de reservas y a la estabilidad cambiaria, en un contexto donde la fuerte liquidación del agro aporta mayor oferta de dólares.

El Tesoro habría comprado u$s1.700 millones al BCRA

Según trascendió en el mercado, el Tesoro nacional habría adquirido cerca de u$s1.700 millones al Banco Central para afrontar futuros compromisos de deuda.

La abundante liquidación de divisas por parte del sector agroexportador mantiene una firme liquidez en dólares y contribuye a la estabilidad del tipo de cambio. En ese contexto, el BCRA ya habría superado los u$s8.700 millones comprados en el mercado mayorista durante 2026.

No obstante, los operadores advierten que comienza a observarse una mayor dolarización de carteras a medida que se aproxima el calendario electoral rumbo a las presidenciales de 2027. Aunque el gobierno de Javier Milei exhibe mejoras en variables macroeconómicas, persisten señales de debilidad en la economía real y el consumo.

Exportaciones récord y señales mixtas en la actividad

“El frente externo vuela propulsado por los sectores extractivos, especialmente petróleo y minería”, señaló Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

El analista destacó que en abril se alcanzaron niveles históricos tanto en exportaciones como en superávit comercial, aunque advirtió que el desempeño industrial continúa mostrando estancamiento.

“Mientras tanto, la menor actividad industrial se manifiesta en una caída de las importaciones de insumos y bienes de capital”, explicó.

Bonos en baja y riesgo país por encima de los 530 puntos

A contramano de las acciones, los bonos soberanos en dólares operan con caídas generalizadas.

Las bajas más relevantes corresponden a:

Global 2038 (-0,5%)

Global 2035 (-0,4%)

Bonar 2041 (-0,4%)

En este escenario, el riesgo país elaborado por J.P. Morgan sube cuatro unidades y se ubica en 534 puntos básicos.

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