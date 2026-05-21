La llamativa frase que deja en claro que Franco Colapinto va por más en el GP de Canadá

Franco Colapinto llegó a Montreal con una sensación completamente distinta a la de las primeras fechas del campeonato. Después de Miami que marcó el mejor rendimiento colectivo de Alpine en la temporada, el argentino mostró confianza y optimismo en la previa del GP de Canadá, un circuito que además tiene un valor agregado para él: será el primero del calendario 2026 en el que ya compitió anteriormente.