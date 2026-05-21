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La llamativa frase que deja en claro que Franco Colapinto va por más en el GP de Canadá

El argentino llega confiado luego de un GP de Miami en el que Alpine encontró mejoras sustanciales.

NUEVOS OBJETIVOS. Alpine sale a pista en Montreal impulsado por el histórico séptimo puesto de Franco Colapinto en Miami.
NUEVOS OBJETIVOS. Alpine sale a pista en Montreal impulsado por el histórico séptimo puesto de Franco Colapinto en Miami.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El piloto Franco Colapinto llegó a Montreal para el GP de Canadá de F1 con altas expectativas, tras sumar puntos con Alpine en Miami gracias a las mejoras del monoplaza.
  • Alpine logró su mejor rendimiento del año en Miami. Además, el GP de Canadá es el primer trazado de la temporada en el que Colapinto ya ha competido previamente.
  • El conocimiento previo de la pista y las características de baja velocidad de Montreal generan expectativas de un crecimiento sostenido para Colapinto y Alpine en la F1.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto llegó a Montreal con una sensación completamente distinta a la de las primeras fechas del campeonato. Después de Miami que marcó el mejor rendimiento colectivo de Alpine en la temporada, el argentino mostró confianza y optimismo en la previa del GP de Canadá, un circuito que además tiene un valor agregado para él: será el primero del calendario 2026 en el que ya compitió anteriormente.

Durante la atención a la prensa en el circuito Gilles Villeneuve, Colapinto dejó claro que dentro del equipo sienten que finalmente encontraron un rumbo más sólido en el desarrollo del auto. “Miami nos dejó tranquilidad porque vimos que las mejoras funcionaron durante todo el fin de semana y no solamente en una sesión puntual”, explicó. “Sumar puntos con los dos autos nos dio mucha confianza. Sentimos que estamos entendiendo mejor hacia dónde tenemos que trabajar”, señaló.

La experiencia obtenida puede ser clave para Colapinto

El piloto de 22 años también remarcó que llegar a circuitos conocidos puede ayudarlo muchísimo. “Es el primer trazado del año donde ya corrí antes y eso cambia bastante las cosas. Me siento en un lugar mucho más cómodo y confiado”, dijo.

Colapinto considera que Montreal puede favorecer las características actuales del Alpine por tratarse de un circuito de baja velocidad y con muchos cambios de dirección, un terreno donde el equipo mostró mejoras importantes en Miami. “Aún tenemos bastante margen para mejorar el auto y eso también es algo positivo porque significa que todavía podemos crecer mucho más”, concluyó.

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