San Martín apuesta fuerte por el futuro y se aseguró a tres futbolistas surgidos del club

En San Martín entienden que sostener un proyecto deportivo también implica blindar a las piezas más importantes surgidas de las inferiores del club. Por eso, mientras el equipo de Andrés Yllana se prepara para el partido de este domingo contra Atlanta, la CD avanzó en una decisión considerada clave para el futuro futbolístico de la institución: asegurar la continuidad de tres chicos de la casa. Alan Cisnero, Tiago Peñalba y Guillermo Rodríguez renovaron sus vínculos hasta diciembre de 2028 en un acto que contó con la presencia del presidente Oscar Mirkin, el director deportivo Facundo Pérez Castro, el vicepresidente Rafael Ponce de León y el prosecretario Gerónimo García Mirkin.