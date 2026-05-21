San Martín apuesta fuerte por el futuro y se aseguró a tres futbolistas surgidos del club

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán renovó esta semana los contratos de los juveniles Cisnero, Peñalba y Rodríguez hasta 2028 para blindar su proyecto deportivo en la Primera Nacional.
- La firma se dio ante la directiva mientras el DT Yllana prepara el duelo ante Atlanta. Los tres juveniles de inferiores se consolidaron como piezas clave del primer equipo.
- Con este blindaje hasta 2028, la dirigencia asegura una base competitiva a largo plazo, evita la incertidumbre contractual y consolida la proyección de sus propios talentos.
En San Martín entienden que sostener un proyecto deportivo también implica blindar a las piezas más importantes surgidas de las inferiores del club. Por eso, mientras el equipo de Andrés Yllana se prepara para el partido de este domingo contra Atlanta, la CD avanzó en una decisión considerada clave para el futuro futbolístico de la institución: asegurar la continuidad de tres chicos de la casa. Alan Cisnero, Tiago Peñalba y Guillermo Rodríguez renovaron sus vínculos hasta diciembre de 2028 en un acto que contó con la presencia del presidente Oscar Mirkin, el director deportivo Facundo Pérez Castro, el vicepresidente Rafael Ponce de León y el prosecretario Gerónimo García Mirkin.
La renovación de los contratos era una prioridad absoluta dentro del club. No solamente por presente, sino también por proyección.
En el caso de Cisnero, la dirigencia entendía que resultaba indispensable sostener a uno de los futbolistas más desequilibrantes y determinantes del plantel. El volante ofensivo viene siendo una de las grandes figuras del equipo de Yllana gracias a su capacidad para romper líneas, atacar espacios y generar desequilibrio constante en el uno contra uno.
A sus 22 años, Cisnero disputó 12 partidos oficiales en la temporada y aportó dos asistencias, además de consolidarse como uno de los futbolistas más influyentes desde el juego ofensivo. Más allá de los números, en Bolívar y Pellegrini valoran especialmente su velocidad, cambio de ritmo y agresividad para encarar. De hecho, gran parte del crecimiento ofensivo del equipo aparece vinculado a sus intervenciones individuales y a su capacidad para romper estructuras defensivas rivales.
La renovación de Peñalba también representa una apuesta fuerte pensando a futuro. El defensor juvenil fue ganando terreno dentro de la consideración del cuerpo técnico gracias a su personalidad, capacidad física y versatilidad para desempeñarse en distintos sectores de la última línea. En lo que va de la temporada disputó varios encuentros y respondió cada vez que le tocó ingresar, principalmente en un contexto donde Yllana modificó varias veces el sistema defensivo.
Por su parte, Rodríguez terminó consolidándose como una de las piezas más confiables de la defensa. El zaguero suma una importante cantidad de presencias en el torneo y se volvió una fija dentro de la estructura defensiva del “Santo”. Su aporte pasa por la firmeza en los cruces, la velocidad para corregir y la capacidad para sostener duelos individuales en una categoría extremadamente física. Además, su adaptación a la línea de tres centrales resultó clave para que Yllana pudiera sostener distintos dibujos tácticos a lo largo del torneo.
Pensando a futuro
En San Martín entienden que las tres renovaciones representan mucho más que una cuestión administrativa. La intención de la dirigencia es sostener una base competitiva formada por futbolistas nacidos futbolísticamente en el club y evitar que piezas importantes entren rápidamente en escenarios de incertidumbre contractual.
Mientras el equipo se enfoca en seguir peleando arriba, en Bolívar y Pellegrini también buscan construir certezas pensando a largo plazo. Retener a tres chicos del club considerados fundamentales dentro del presente y futuro del “Santo” aparece como una señal fuerte de respaldo al proyecto futbolístico encabezado por Yllana.