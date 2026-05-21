¿Quién fue Graciela Fernández? La mujer argentina que enamoró a Chespirito y murió en el anonimato

Resumen para apurados
- La serie sobre Chespirito reivindica a Graciela Fernández, su primera esposa argentina que fue clave en su éxito y vivió bajo perfil hasta su muerte en 2013.
- Tras casarse en 1968 y tener seis hijos, Fernández acompañó el ascenso de Chespirito. Se divorciaron en 1989 por la relación de él con Florinda Meza, optando ella por el retiro.
- La serie Sin querer queriendo busca hacerle justicia histórica, retratándola mediante recuerdos familiares como una figura fundamental en los inicios del ícono del humor.
Poco se sabe sobre la vida de la argentina Graciela Fernández, la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, y madre de sus seis hijos. Aunque acompañó al icónico comediante durante los años más importantes de su carrera, siempre mantuvo un perfil bajo y alejado de los medios.
¿Quién fue esta mujer que acompañó a Chespirito durante sus años de ascenso y éxito? ¿Qué fue de ella tras el divorcio? A continuación, un repaso por su historia y legado.
Un amor juvenil que marcó la vida de Chespirito
Graciela Fernández era de origen argentino. Conoció a Roberto Gómez Bolaños cuando tenía solo 15 años y él 22. Su romance, que comenzó en la juventud, desembocó en matrimonio en 1968 y duró más de dos décadas. Juntos tuvieron seis hijos: Roberto, Marcela, Graciela, Teresa, Paulina y Cecilia.
Durante los años de gloria de Chespirito, Graciela fue mucho más que la esposa del comediante: fue una compañera constante en sus giras y grabaciones, una madre dedicada y una pieza fundamental en el equilibrio familiar. Incluso se le atribuye la confección del famoso traje de El Chapulín Colorado, detalle que revela su cercanía al proceso creativo de su esposo.
Una separación marcada por la polémica
La relación entre Graciela y Roberto comenzó a deteriorarse en los años 80, cuando surgieron rumores de una relación entre el comediante y su compañera de elenco, Florinda Meza. Aunque el vínculo con Meza se mantuvo en secreto durante un tiempo, finalmente se hizo público y culminó en el divorcio entre Graciela y Chespirito en 1989.
En entrevistas posteriores, Florinda Meza admitió que Gómez Bolaños era un “seductor nato” y reconoció que su relación con él causó dolor en Graciela. Por su parte, el hijo del comediante, Roberto Gómez Fernández, contó que su madre “tomó muy mal” la separación, aunque considera que hubiese reaccionado del mismo modo sin importar quién fuera la nueva pareja.
Una vida de bajo perfil y un adiós en silencio
Tras la ruptura, Graciela Fernández decidió alejarse del mundo del espectáculo y mantuvo un perfil bajo. A diferencia de Florinda Meza, quien se convirtió en figura pública tras el matrimonio con Gómez Bolaños, Graciela optó por la privacidad. Nunca ofreció entrevistas ni declaraciones públicas sobre su exmarido ni sobre los personajes que lo hicieron famoso.
La muerte de Graciela ocurrió el 29 de agosto de 2013, a los 84 años, por causas que nunca fueron reveladas. Sus hijos confirmaron la noticia en redes sociales con emotivos mensajes. “Mamita, descansa en paz, te vamos a extrañar pero nos consuela saber que al fin estás bien”, escribió su hija Graciela. “Gracias, ma. Descansa en paz”, expresó Roberto Gómez Fernández.
Amigos y compañeros del elenco de Chespirito, como Edgar Vivar (El Señor Barriga) y Rubén Aguirre (El Profesor Jirafales), también enviaron sus condolencias, destacando su calidez humana.
El homenaje en la serie
En Chespirito: Sin querer queriendo, la figura de Graciela Fernández es presentada con una nueva perspectiva. Paulina Dávila, quien la interpreta, compartió que recibió cartas y recuerdos de las hijas de Graciela para poder construir su personaje. La describen como una mujer sensible, con sueños propios y un estilo particular, muy interesada en la moda.
La serie busca darle a Graciela el lugar que merece en la historia de Chespirito, no solo como madre de sus hijos y compañera de vida, sino como una figura esencial en los inicios de una de las carreras más emblemáticas del entretenimiento latinoamericano.