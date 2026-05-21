¿Quién fue Graciela Fernández? La mujer argentina que enamoró a Chespirito y murió en el anonimato

Durante los años de gloria de Chespirito, Graciela fue mucho más que la esposa del comediante: fue una compañera constante en sus giras y grabaciones, una madre dedicada y una pieza fundamental en el equilibrio familiar. Incluso se le atribuye la confección del famoso traje de El Chapulín Colorado, detalle que revela su cercanía al proceso creativo de su esposo.