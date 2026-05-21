Quiénes son y cómo viven hoy los hijos de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”

Resumen para apurados
- Tras la muerte de Chespirito, sus seis hijos con Graciela Fernández siguen caminos diversos en México, alternando entre el perfil bajo, la beneficencia y la producción.
- Mientras la mayoría optó por mantenerse fuera del espectáculo, Roberto Gómez Fernández heredó su rol de productor y otros colaboran activamente en la Fundación Chespirito.
- La gestión de la herencia cultural de Gómez Bolaños sigue vigente mediante la producción de bioseries y proyectos solidarios que mantienen vivo su impacto en Latinoamérica.
A lo largo de su vida, Roberto Gómez Bolaños no solo dejó una huella imborrable en la televisión latinoamericana, sino también formó una numerosa familia. El creador de “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado” tuvo seis hijos junto a su primera esposa, Graciela Fernández. Aunque la mayoría eligió mantenerse alejada de los medios, uno de ellos, Roberto Gómez Fernández, siguió los pasos de su padre y se convirtió en un reconocido productor y guionista dentro del mundo del espectáculo.
Quiénes son y a qué se dedican hoy.
Cecilia Gómez Fernández: La mayor de los seis hermanos, Cecilia nació en 1959 y es, quizás, la más reservada del clan Gómez Fernández. Se mantuvo siempre lejos del ojo público y del mundo del espectáculo. Se dedicó a su familia y proyectos personales, y conserva una relación cercana con sus hermanos, pero fuera de los reflectores.
Marcela Gómez Fernández: Nacida en 1961, Marcela sí estuvo vinculada durante un tiempo a la industria del entretenimiento, aunque siempre detrás de cámaras. Participó en varias producciones televisivas y, actualmente, colabora activamente con la Fundación Chespirito, una organización sin fines de lucro que apoya a niños, niñas y jóvenes en situación vulnerable.
Paulina Gómez Fernández: Paulina, nacida en 1963, fue quien incursionó brevemente en la actuación. Su debut se dio en 1991 con la telenovela “Milagro y magia”, producida por su padre y Florinda Meza. Se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, pero en 1995 se alejó de la actuación para dedicarse a la escritura independiente.
Roberto Gómez Fernández: El hijo más reconocido de Chespirito, Roberto nació en 1964 y siguió los pasos de su padre, pero desde la producción. Ha sido responsable de proyectos como “El Chavo animado”, “El Chapulín Colorado animado” y telenovelas como “Para volver a amar” y “El color de la pasión”. También es el creador y productor de la serie “Chespirito: sin querer queriendo”, lo que lo ha colocado nuevamente en el centro de la escena pública.
Teresa Gómez Fernández: Nacida en 1965, Teresa se dedicó a causas sociales. En particular, ha trabajado en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+, migrantes y refugiados. Aunque participó en actividades culturales en su juventud, prefirió mantenerse fuera del mundo del espectáculo.
Graciela Gómez Fernández: La menor de los seis hijos, Graciela nació en 1966. Al igual que varias de sus hermanas, prefirió una vida alejada de las cámaras. Sin embargo, ha tenido participación en la Fundación Chespirito junto con su hermana Marcela.
Una familia fuera del foco público
Tras su separación, Roberto Gómez Bolaños contrajo matrimonio con Florinda Meza en 2004, con quien no tuvo hijos. El propio Chespirito explicó en entrevistas que años antes se había realizado una vasectomía.