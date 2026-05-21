Quiénes son y cómo viven hoy los hijos de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”

Roberto Gómez Fernández: El hijo más reconocido de Chespirito, Roberto nació en 1964 y siguió los pasos de su padre, pero desde la producción. Ha sido responsable de proyectos como “El Chavo animado”, “El Chapulín Colorado animado” y telenovelas como “Para volver a amar” y “El color de la pasión”. También es el creador y productor de la serie “Chespirito: sin querer queriendo”, lo que lo ha colocado nuevamente en el centro de la escena pública.