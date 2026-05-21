Otro campeón del mundo cerca de River: Otamendi tendría todo arreglado para llegar tras el Mundial

Resumen para apurados
- Nicolás Otamendi acordó verbalmente su llegada a River Plate tras el Mundial 2026, buscando cumplir su deseo de jugar en el fútbol argentino y en el club del cual es hincha.
- El defensor llegará libre tras finalizar su contrato con Benfica en 2026. Firmará por un año y medio con el Millonario, club dirigido actualmente por Eduardo Coudet.
- La incorporación de Otamendi sumará otro campeón del mundo al plantel de River, potenciando la jerarquía defensiva del equipo de cara a las competencias nacionales y de 2027.
River está cada vez más cerca de concretar uno de los grandes objetivos del mercado de pases. Según trascendió en las últimas horas, Nicolás Otamendi alcanzó un acuerdo verbal con el “Millonario” y se convertiría en refuerzo del equipo de Eduardo Coudet una vez finalizado el Mundial 2026.
El defensor campeón del mundo ya tomó la decisión de regresar al fútbol argentino luego de cerrar su ciclo en Benfica y todo indica que cumplirá uno de sus grandes deseos: jugar en el club del que confesó ser hincha desde chico.
De acuerdo a la información que comenzó a circular desde Buenos Aires, el contrato entre Otamendi y River sería por un año y medio, con duración hasta diciembre de 2027.
El marcador central llegará en condición de libre después de terminar su vínculo con el conjunto portugués, donde fue una de las piezas más importantes del plantel durante las últimas temporadas.
En la campaña 2025/26 disputó 46 partidos, participó directamente en siete goles y además conquistó la Supercopa de Portugal antes de despedirse del club.
El posteo que revolucionó a los hinchas
Mientras la posibilidad de verlo con la banda roja crece cada vez más, Otamendi publicó un mensaje en sus redes sociales que alimentó la ilusión de los hinchas de River.
“Lo que viene va a ser tan bueno, que después vas a entender por qué tuviste que esperar”, escribió el defensor en Instagram, junto a una referencia al Salmo 25:3.
La publicación rápidamente se llenó de comentarios de fanáticos del “Millonario”, que interpretaron el mensaje como una señal sobre su desembarco en Núñez.
Mourinho habló sobre el futuro del defensor
Quien también se refirió públicamente a la situación fue José Mourinho, entrenador del Benfica, que reconoció haber intentado convencer al argentino para continuar en Portugal.
“Hay personas que tienen derecho a elegir su futuro por todo lo que construyeron en el fútbol y Otamendi es una de ellas”, explicó el técnico portugués.
Y agregó: “Será decisión suya volver a la Argentina y jugar en River o seguir en Benfica. Todo está en sus manos”.
Otro campeón del mundo para River
Si finalmente se concreta la operación, Otamendi se sumará a otros campeones del mundo que actualmente integran el plantel riverplatense como Franco Armani, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Germán Pezzella.