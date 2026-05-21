Ávila respaldó la denuncia de la concejal González y le respondió al municipio: "Que vayan a contestarle a la Justicia"
Resumen para apurados
- La senadora Beatriz Ávila respaldó en Tucumán la denuncia de la concejal Ana González contra cinco funcionarios municipales por supuestas contrataciones directas irregulares.
- La presentación judicial cuestiona contratos directos por $2.700 millones. Mientras el municipio alega un trasfondo político, la oposición afirma contar con pruebas sólidas.
- Este conflicto profundiza la tensión política en San Miguel de Tucumán, trasladando la disputa sobre la transparencia de la gestión pública directamente al ámbito de la Justicia.
La senadora nacional Beatriz Ávila respaldó este jueves la denuncia penal presentada por la concejal Ana González contra cinco autoridades de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación judicial, que involucra contrataciones directas por $2.700 millones, fue calificada por la legisladora como "muy grave".
"Es una denuncia muy grave que ha hecho la concejal de nuestro espacio. Es una denuncia que ha sido trabajada durante muchos meses. Es una denuncia que tiene muchas pruebas", enfatizó Ávila en declaraciones a LA GACETA. "Ahora tiene que ser la justicia la que investigue todas estas irregularidades, que son graves porque afectan a secretarios del municipio, y deberá resolver. Ojalá que lo haga muy pronto", agregó.
La denuncia de González apunta contra los secretarios Luciano Chincarini, Camila Giuliano, Marcelo Albaca, Rodrigo Gómez Tortosa y Sebastián Ruiz Toscano. Según la concejal, se habrían firmado convenios justificando "situaciones de necesidad y urgencia" para tareas que considera "ordinarias, previsibles y programables". Desde el municipio respondieron que la denunciante "busca protagonismo" y que los procedimientos se realizan dentro del marco legal vigente.
Frente a esas críticas, Ávila defendió la actuación de la concejal y marcó diferencias con el oficialismo: "La concejal lo que ha hecho es juntar las pruebas, juntar documentación muy voluminosa, presentarla a la justicia como corresponde. Y que sea la justicia la que decida, la que investigue y que diga cuál es la situación. Ese es el rol que tiene que tener un concejal opositor, como son nuestros concejales de nuestro espacio. Y ojalá que la comunidad pronto sepa de qué se trata esta situación".
La senadora también se refirió a las declaraciones de funcionarios municipales que habrían desestimado la denuncia como una maniobra política. "Tratan de subestimar, de desviar la atención. Bueno, yo les diría que vayan y contesten a la justicia, que les digan a la justicia que esto es político. No, no. Eso, cuando uno trata de subestimar y de llevar, trata de decir eso… bueno, vayan, no tienen que contestarnos a nosotros, le tienen que contestar a la justicia", sostuvo.
"Todos los que ellos consideren, que lleven ellos la documentación, que la contrapongan con la que nosotros tenemos, y que el día de mañana se sepa la verdad sobre esta situación", concluyó Ávila.