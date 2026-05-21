Ávila respaldó la denuncia de la concejal González y le respondió al municipio: "Que vayan a contestarle a la Justicia"

Frente a esas críticas, Ávila defendió la actuación de la concejal y marcó diferencias con el oficialismo: "La concejal lo que ha hecho es juntar las pruebas, juntar documentación muy voluminosa, presentarla a la justicia como corresponde. Y que sea la justicia la que decida, la que investigue y que diga cuál es la situación. Ese es el rol que tiene que tener un concejal opositor, como son nuestros concejales de nuestro espacio. Y ojalá que la comunidad pronto sepa de qué se trata esta situación".