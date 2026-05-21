Números de Oro sigue creciendo y el pozo acumulado ya llegó a $10.500.000 para este viernes

La expectativa vuelve a instalarse entre los tucumanos con una nueva edición de Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA que cada semana reparte ilusión y grandes premios. Luego de que el último sorteo quedara vacante, el pozo acumulado alcanzó los $10.500.000, despertando nuevamente el entusiasmo de miles de lectores en toda la provincia.