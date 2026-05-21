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Números de Oro sigue creciendo y el pozo acumulado ya llegó a $10.500.000 para este viernes

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Números de Oro sigue creciendo y el pozo acumulado ya llegó a $10.500.000 para este viernes
Hace 1 Hs

La expectativa vuelve a instalarse entre los tucumanos con una nueva edición de Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA que cada semana reparte ilusión y grandes premios. Luego de que el último sorteo quedara vacante, el pozo acumulado alcanzó los $10.500.000, despertando nuevamente el entusiasmo de miles de lectores en toda la provincia.

Viernes tras viernes, los participantes esperan su tarjeta junto al diario con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores. Con el paso de los años, Números de Oro se consolidó como una tradición para muchas familias tucumanas, combinando entretenimiento, expectativa y la posibilidad de acceder a un importante premio en efectivo.

Además, quienes poseen Tarjeta Sol por el feriado del lunes 25 de Mayo, deberán retirar las tarjetas el martes 26 de mayo de 17.30 a 20.30 en la sede de La Rioja 265  y, en caso de resultar ganadores, duplican automáticamente el monto del premio, aumentando aún más las chances y la emoción de participar.

A su vez, continúa vigente el sorteo de los Números de la Suerte, que entrega órdenes de compra por $350.000 para utilizar en importantes comercios de Tucumán, entre ellos Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.

Números de Oro sigue creciendo y el pozo acumulado ya llegó a $10.500.000 para este viernes
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