La repudiable frase de un ex entrenador de Huracán que generó indignación

ð³ð£ âUno tiene que ser RESPETUOSO de la gente. Ahora viene el Mundial y va a haber 50 millones de tÃ©cnicos. Las mujeres son todas tÃ©cnicas. Los gays son tÃ©cnicos. Los normales somos tÃ©cnicosâ - Las declaraciones de NÃ©stor Apuzzo, ex DT de HuracÃ¡n pic.twitter.com/j8SxHXPpWI