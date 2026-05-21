La repudiable frase de un ex entrenador de Huracán que generó indignación

Resumen para apurados
- El ex DT de Huracán, Néstor Apuzzo, generó repudio en Argentina tras realizar declaraciones discriminatorias sobre mujeres y homosexuales en una entrevista reciente.
- En una entrevista, Apuzzo aludió a las críticas en el fútbol y usó el término 'normales' para diferenciarse de mujeres y homosexuales, desatando un inmediato rechazo en redes.
- El episodio reaviva el debate sobre la discriminación en el fútbol argentino, mientras la comunidad deportiva y social aguarda una aclaración o descargo oficial de Apuzzo.
El ex entrenador de Huracán Néstor Apuzzo quedó envuelto en una fuerte polémica después de realizar una declaración discriminatoria durante una entrevista en la que repasaba distintos momentos de su carrera en el fútbol argentino.
El DT, identificado históricamente con el “Globo”, intentó hablar sobre las críticas que suelen recibir los entrenadores durante los Mundiales, aunque terminó utilizando una frase que generó inmediato repudio en redes sociales.
ð³ð£ âUno tiene que ser RESPETUOSO de la gente. Ahora viene el Mundial y va a haber 50 millones de tÃ©cnicos. Las mujeres son todas tÃ©cnicas. Los gays son tÃ©cnicos. Los normales somos tÃ©cnicosâ - Las declaraciones de NÃ©stor Apuzzo, ex DT de HuracÃ¡n pic.twitter.com/j8SxHXPpWI— PaseClave (@paseclave__) May 21, 2026
La frase que generó indignación
Durante una charla con el programa Voces Quemeras, Apuzzo recordó que incluso en sus etapas más exitosas como entrenador fue cuestionado por hinchas y periodistas.
“Uno tiene que escuchar la opinión de todos porque estamos en esto tan lindo que es el fútbol”, comenzó diciendo.
Sin embargo, segundos más tarde lanzó la frase que explotó en redes: “Ahora vas a ver que va a haber 50 millones de entrenadores por el Mundial. Las mujeres son todas técnicas, los gays son técnicos, los normales somos técnicos”.
Las declaraciones rápidamente comenzaron a viralizarse y despertaron fuertes críticas por el contenido discriminatorio de sus palabras.
Reacciones y cuestionamientos
La repercusión fue inmediata en el ambiente del fútbol argentino, donde usuarios, periodistas e hinchas cuestionaron los dichos del entrenador en redes sociales.
Muchos apuntaron especialmente contra la utilización del término “normales” en contraposición a mujeres y personas homosexuales, algo que fue interpretado como un comentario ofensivo y discriminatorio.
Hasta el momento, Apuzzo no realizó nuevas declaraciones públicas ni emitió aclaraciones sobre sus dichos.