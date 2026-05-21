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Cómo estará el tiempo en Tafí del Valle durante el fin de semana largo

Se esperan temperaturas bajas por las mañanas y tardes algo más soleadas. El pronóstico extendido.

FRESCO. Las mínimas serían bajo cero y las máximas rondarán los 13 °C y los 15 °C.
FRESCO. Las mínimas serían bajo cero y las máximas rondarán los 13 °C y los 15 °C. ARCHIVO LA GACETA
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional pronostica mañanas muy frías con mínimas de hasta -3 °C y tardes templadas en Tafí del Valle para el fin de semana largo del 25 de Mayo.
  • Miles de turistas viajarán a los Valles Calchaquíes. Las temperaturas variarán entre los -3 °C y los 12 °C, registrándose nubosidad variable y ráfagas de viento por las mañanas.
  • Este pronóstico de frío extremo obligará a los visitantes a prepararse con abrigo adecuado, garantizando un flujo turístico cauteloso pero constante en la región tucumana.
Resumen generado con IA

La llegada inminente de un fin de semana largo, debido a la celebración del 25 de Mayo el próximo lunes, predispone a miles de tucumanos y de turistas a migrar hacia los Valles Calchaquíes y Tafí del Valle suele convertirse en el polo de atracción por excelencia. Para los afortunados que ya planean el armado de los bolsos y las valijas será imprescindible conocer en detalle el pronóstico del tiempo, que anticipa mañanas muy frías y tardes algo soleadas y más cálidas. 

Los primeros visitantes, que comenzarán a subir el viernes, deben saber que, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan una mínima de -3 °C y una máxima de 7 °C, con mucha nubosidad, que podría disiparse, parcialmente, durante la tarde. 

Para el sábado se esperan condiciones climáticas similares, con mucha nubosidad y una temperatura mínima de -3 °C y una máxima de 10 °C, con una mañana más ventosa que la tarde.

El domingo subiría algunos grados la temperatura, si se toma en cuenta que la mínima pronosticada es de 1 °C, mientras que la máxima rondaría los 12 °C, siempre bajo mucha nubosidad y una tarde algo soleada. 

Por último, para el lunes, el SMN advierte que la mínima sería de 0 °C y que la máxima bajaría a los 8 °C, en una jornada también algo soleada pero menos ventosa que los días previos al feriado del 25 de Mayo. 

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