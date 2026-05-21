Cómo estará el tiempo en Tafí del Valle durante el fin de semana largo

La llegada inminente de un fin de semana largo, debido a la celebración del 25 de Mayo el próximo lunes, predispone a miles de tucumanos y de turistas a migrar hacia los Valles Calchaquíes y Tafí del Valle suele convertirse en el polo de atracción por excelencia. Para los afortunados que ya planean el armado de los bolsos y las valijas será imprescindible conocer en detalle el pronóstico del tiempo, que anticipa mañanas muy frías y tardes algo soleadas y más cálidas.