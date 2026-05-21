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Qué necesita River para avanzar a octavos de la Copa Sudamericana tras el empate ante Bragantino

El equipo de Eduardo Coudet igualó 1-1 en el Monumental y todavía depende de sí mismo para avanzar de ronda.

Qué necesita River para avanzar a octavos de la Copa Sudamericana tras el empate ante Bragantino
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • River Plate, dirigido por Coudet, empató 1-1 ante Bragantino en el Monumental por la Copa Sudamericana y postergó su clasificación directa a octavos de final.
  • Tras no sostener la ventaja en casa, el Millonario sigue puntero del Grupo H. Clasificará si empata ante Blooming o si Carabobo no vence a los bolivianos en esta fecha.
  • El conjunto argentino buscará sellar su pase entre los 16 mejores del torneo en la última jornada de local, consolidando su liderazgo en la Copa Sudamericana.
Resumen generado con IA

River dejó escapar la posibilidad de asegurar anticipadamente su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Eduardo Coudet empató 1-1 frente a RB Bragantino en el Monumental y ahora deberá definir su futuro en la última fecha del Grupo H.

El conjunto de Núñez estuvo cerca de quedarse con una victoria clave para cerrar la serie con tranquilidad, pero el empate mantuvo abierta la pelea por el liderazgo de la zona y obligará al “Millonario” a seguir haciendo cuentas.

River sigue dependiendo de sí mismo

Más allá de no haber podido sellar el pase en esta quinta jornada, el panorama sigue siendo favorable para River. El equipo argentino continuará como líder del grupo y tendrá la clasificación en sus manos en el último compromiso de la fase inicial.

Con apenas un empate frente a Blooming en el Monumental, River garantizará su presencia en los octavos de final de la Copa Sudamericana sin depender de otros resultados.

Además, el equipo dirigido por Coudet incluso podría clasificarse antes de volver a jugar. Todo dependerá de lo que suceda en el duelo entre Blooming y Carabobo, que cerrará la quinta fecha del Grupo H.

El resultado que puede favorecer al "Millonario"

Si Carabobo no logra ganar en Bolivia, River quedará matemáticamente clasificado a la siguiente ronda antes de disputar la última jornada.

En cambio, una victoria del conjunto venezolano volverá a apretar la tabla y dejará abierta la definición para el cierre del grupo. En ese escenario, Carabobo alcanzaría los nueve puntos y quedaría a apenas dos unidades de River.

Una clasificación que quedó abierta

El empate frente a Bragantino dejó sensaciones encontradas en Núñez. River mostró pasajes de buen fútbol y generó situaciones para quedarse con los tres puntos, aunque no logró sostener la ventaja y terminó cediendo terreno en la pelea por asegurar el liderazgo.

Ahora, el conjunto argentino buscará aprovechar la localía en la última fecha para evitar cualquier sobresalto y confirmar su lugar entre los 16 mejores de la Copa Sudamericana.

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