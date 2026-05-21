El pequeño pueblo de España que busca habitantes y vende terrenos desde 105 euros
Un pequeño pueblo de España impulsa una iniciativa para atraer nuevos habitantes mediante la subasta de terrenos a precios muy bajos. Con apenas 3000 residentes permanentes, busca repoblarse con familias, emprendedores y trabajadores remotos que quieran comenzar una vida más tranquila en un entorno rural.
Resumen para apurados
- El pueblo de Olmeda de la Cuesta, en Cuenca, España, subasta actualmente terrenos desde 105 euros con el fin de atraer nuevos habitantes y combatir la despoblación de la zona.
- Con menos de 30 residentes permanentes en su casco histórico, el pueblo promueve esta subasta de parcelas baratas para atraer a teletrabajadores y familias de grandes ciudades.
- Con este plan, las autoridades buscan reactivar la economía local mediante el turismo rural y el empleo remoto, promoviendo un nuevo modelo de repoblación para zonas aisladas.
Cada vez más personas sueñan con dejar atrás el ritmo acelerado de las grandes ciudades para instalarse en lugares tranquilos, rodeados de naturaleza y con un costo de vida más bajo. En ese contexto, un pequeño pueblo de España decidió impulsar una propuesta para atraer nuevos vecinos y combatir la despoblación.
Se trata de Santo Olmeda de la Cuesta, una localidad ubicada en la provincia de Cuenca, que cuenta con alrededor de 3000 habitantes, aunque en su casco histórico viven menos de 30 personas de forma permanente. El lugar, rodeado de montañas, bosques y paisajes rurales, busca sumar familias, jóvenes emprendedores y trabajadores remotos interesados en cambiar de vida.
La iniciativa tomó relevancia luego de que se conociera la subasta pública de distintos terrenos rurales a precios muy bajos. Entre ellos apareció una parcela ubicada en Olmeda de la Cuesta con un valor inicial de apenas 105 euros, aunque debía adquirirse junto a otro terreno del mismo sector.
El objetivo de las autoridades locales es incentivar la llegada de nuevos pobladores y reactivar la actividad económica de la zona, apostando especialmente a quienes puedan trabajar a distancia o desarrollar proyectos vinculados al turismo y la vida rural.
Cómo es vivir en Santo Olmeda de la Cuesta
El pueblo se caracteriza por sus calles silenciosas, construcciones de piedra y un entorno natural ideal para quienes buscan tranquilidad. Además, se encuentra a unas dos horas de Madrid, lo que permite mantener conexión con grandes centros urbanos sin resignar calidad de vida.
Entre las principales ventajas que destacan quienes analizan mudarse al lugar aparecen:
- Menor costo de vida.
- Poco tránsito y ruido.
- Contacto permanente con la naturaleza.
- Ambiente comunitario y cercano.
- Posibilidad de teletrabajo.
Qué se necesita para mudarse
Quienes tengan ciudadanía europea pueden radicarse con mayor facilidad. En cambio, las personas de otros países deberán gestionar permisos de residencia o visas correspondientes para instalarse legalmente en España.
Además, es necesario conseguir vivienda o adquirir un terreno disponible y completar el empadronamiento en el ayuntamiento local para registrar el domicilio y acceder a servicios.
Cuáles son las oportunidades laborales
Al tratarse de una pequeña comunidad rural, las actividades más frecuentes están vinculadas al trabajo en el campo y al turismo. Algunas de las opciones más comunes son:
- Agricultura y ganadería.
- Turismo rural.
- Gastronomía y hospedajes.
- Artesanías y oficios.
- Construcción y refacción de viviendas.
- Emprendimientos relacionados con la naturaleza.