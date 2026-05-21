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Así es la lujosa mansión de Maxi López y Daniela Christiansson en Nordelta

La modelo sueca Daniela Christiansson mostró por primera vez detalles de la impactante mansión donde vive junto a Maxi López y sus hijos en Nordelta. La propiedad tiene pileta infinita, muelle privado y vista al lago en uno de los barrios más exclusivos de Tigre.

Daniela Christiansson, la pareja de Maxi López, mostró su casa en Nordelta
Daniela Christiansson, la pareja de Maxi López, mostró su casa en Nordelta
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El exfutbolista Maxi López y Daniela Christiansson se mudaron recientemente a una lujosa mansión en Nordelta, Tigre, para radicarse en el país y estar cerca de sus hijos.
  • La propiedad, revelada por Christiansson en redes, tiene piscina infinita y muelle. La mudanza se da tras el anuncio de López de instalarse definitivamente en Argentina.
  • Esta mudanza facilitará la revinculación diaria de López con los hijos que comparte con Wanda Nara, consolidando una nueva etapa familiar y su radicación definitiva en el país.
Resumen generado con IA

Una imagen publicada en redes sociales alcanzó para revelar el nuevo hogar de Maxi López y Daniela Christiansson en Argentina. La pareja se instaló junto a sus hijos en una exclusiva mansión ubicada en Nordelta y la postal no tardó en llamar la atención por el nivel de lujo y las vistas privilegiadas.

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La modelo sueca compartió una historia de Instagram acompañada por la canción Beautiful Home y escribió una breve frase: “Home sweet home”. La publicación mostró parte del interior de la propiedad, con enormes ventanales, una pileta infinita y vista directa al lago. La ubicación elegida fue Nordelta, más precisamente el barrio privado El Golf, uno de los sectores más exclusivos del complejo.

La nueva casa de la familia López Christiansson se encuentra en el lujoso barrio El Golf La nueva casa de la familia López Christiansson se encuentra en el lujoso barrio El Golf

Cómo es la casa de Maxi López y Daniela Christiansson en Nordelta

La imagen difundida por Christiansson dejó ver detalles de la decoración moderna de la vivienda. El ambiente principal cuenta con una barra de mármol, sillas de diseño y amplios ventanales de piso a techo que conectan directamente con el jardín y la piscina.

La propiedad tiene cinco dormitorios, amplios espacios abiertos y un muelle privado con salida al lago. Además, las vistas al agua están presentes en varios sectores de la casa, uno de los aspectos más destacados de la mansión.

La elección del lugar también responde a una cuestión familiar. En el mismo barrio reside Wanda Nara junto a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López. De esta manera, el exfutbolista podrá compartir más tiempo con ellos y mantener una mayor cercanía cotidiana.

Daniela Christiansson mostró unos de sus primers desayunos en Argentino Daniela Christiansson mostró unos de sus primers desayunos en Argentino

La nueva vida de Maxi López en Argentina

El regreso definitivo de Maxi López al país ya había sido anticipado por el exjugador durante los Premios Martín Fierro 2026. Allí expresó su felicidad por reunir a todos sus hijos y aseguró que la decisión de instalarse en Buenos Aires es permanente.

En los últimos días, Daniela Christiansson también mostró algunos momentos de adaptación a la vida argentina. En sus redes sociales compartió imágenes desayunando mate, facturas y churros, además de escenas familiares en el jardín de la nueva casa.

La pareja llegó al país acompañada por sus hijos menores, Elle y Lando, y comenzó una nueva etapa en Argentina, instalada en una de las zonas más exclusivas de Tigre.

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