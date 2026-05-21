Así es la lujosa mansión de Maxi López y Daniela Christiansson en Nordelta

La modelo sueca compartió una historia de Instagram acompañada por la canción Beautiful Home y escribió una breve frase: “Home sweet home”. La publicación mostró parte del interior de la propiedad, con enormes ventanales, una pileta infinita y vista directa al lago. La ubicación elegida fue Nordelta, más precisamente el barrio privado El Golf, uno de los sectores más exclusivos del complejo.