Mirá el 1x1 del triunfazo de Atlético Tucumán ante Talleres por Copa Argentina

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán goleó 3-0 a Talleres en Rosario por los 16avos de la Copa Argentina, logrando avanzar de fase gracias a un alto nivel de juego de sus futbolistas.
- Con goles de Tesuri, Godoy y Laméndola, el Decano firmó su mejor partido del año superando tácticamente a un rival exigente mediante destacadas actuaciones individuales.
- Con esta victoria, el club avanza a octavos de final del certamen nacional y espera por la definición de la llave entre Unión e Independiente para conocer a su próximo rival.
Con goles de Renzo Tesuri, Lautaro Godoy y Nicolás Laméndola, Atlético venció 3-0 a Talleres de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina. Ahora deberá esperar la definición de la llave entre Unión e Independiente para saber quién será su rival en la próxima instancia.
Luis Ingolotti (6)
Respondió en los momentos donde el partido lo exigió. Durante el mejor tramo de Talleres, mostró seguridad bajo los tres palos y sostuvo el arco en cero con intervenciones importantes.
Maximiliano Villa (5)
Le costó el duelo por su sector, especialmente ante la velocidad y el desequilibrio del brasileño Rick. En varios pasajes perdió la espalda y sufrió los mano a mano.
Clever Ferreira (7)
Muy firme en el juego aéreo y sólido en los cruces. Ganó muchísimas pelotas de arriba. Además, tuvo participación directa en la apertura del marcador con el pelotazo largo que encontró a Laméndola en la jugada previa al gol de Tesuri.
Luciano Vallejo (6)
Tenía una tarea compleja: reemplazar a Gastón Suso, uno de los jugadores más regulares del semestre. Y respondió correctamente. Estuvo atento en las coberturas, firme en la marca y acompañó bien a Ferreira.
Ignacio Galván (6)
No tuvo tanta participación ofensiva como en otros encuentros, donde suele destacarse por sus proyecciones constantes, pero defensivamente rindió bien. Cerró correctamente su sector y estuvo atento para frenar varios intentos de Talleres por afuera.
Renzo Tesuri (7)
Abrió el marcador a los tres minutos y eso condicionó completamente el desarrollo del partido. Pero su aporte no pasó sólo por el gol: mostró un enorme sacrificio físico y presionó constantemente.
Leonel Vega (7)
Aportó equilibrio en el mediocampo y mostró mucha agresividad para recuperar la pelota. Estuvo bien posicionado durante gran parte del encuentro y, cuando tuvo que distribuir, eligió casi siempre la opción más simple.
Lautaro Godoy (8)
La gran figura de la noche. Jugó, hizo jugar y mostró una personalidad enorme para asumir el protagonismo ofensivo del equipo. Generó situaciones claras de gol, asistió constantemente a Díaz y coronó su actuación con un gol.
Franco Nicola (7)
Mostró un despliegue físico enorme y una gran predisposición para colaborar tanto en la recuperación como en la construcción ofensiva.
Nicolás Laméndola (7)
Desequilibrante y participativo. Fue clave en el primer gol con la asistencia para Tesuri y luego coronó su partido marcando el tercero de cabeza.
Leandro Díaz (4)
Falló demasiadas situaciones claras frente al arco. Tuvo al menos cinco oportunidades concretas para convertir y no logró capitalizarlas.
Leonel Di Plácido (6)
Ingresó para reforzar el sector derecho y cumplió con creces. Robusteció la defensa “decana”.
Gabriel Compagnucci (-)
Le dio aire a la defensa de Atlético durante los minutos finales del partido.
Juan Infante (-)
Se acopló a la defensa de manera correcta y no desentonó con el resto del equipo.
Manuel Brondo (-)
Entró al minuto 90 para aprovechar algún contragolpe.
Kevin Ortiz (-)
Ingresó sobre el final del partido, pero no llegó a tocar la pelota.