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Cano advirtió sobre el avance del crimen organizado y pidió fortalecer la coordinación entre provincias

En ese marco, presentó un proyecto para que Tucumán adhiera al Consejo Federal de Delitos Económicos.

Cano advirtió sobre el avance del crimen organizado y pidió fortalecer la coordinación entre provincias
Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • El legislador José Cano presentó un proyecto en Tucumán para adherir al Consejo Federal de Delitos Económicos, buscando combatir el avance del crimen organizado en el país.
  • La iniciativa surge ante la falta de controles fronterizos y coordinación estatal para enfrentar las complejas estructuras financieras y de logística del narcotráfico.
  • Se busca fortalecer la investigación federal para golpear las bases económicas de las mafias y articular políticas de prevención y asistencia social ante las adicciones.
Resumen generado con IA

El legislador José Cano expresó su preocupación por el avance del narcotráfico y los delitos complejos en el país, y remarcó la necesidad de fortalecer las herramientas de control, investigación y coordinación entre provincias y Nación.

En ese marco, presentó un proyecto para que Tucumán adhiera al Consejo Federal de Delitos Económicos, un espacio de articulación destinado a mejorar el intercambio de información y el trabajo conjunto frente a delitos vinculados al crimen organizado, lavado de activos y estructuras económicas ilegales. Cano sostuvo que avanzar en este tipo de herramientas es fundamental porque las organizaciones criminales no solo operan en el territorio, sino también a través de estructuras económicas y financieras que les permiten sostenerse y expandirse.

Durante una entrevista periodística, Cano sostuvo que el avance de los delitos transnacionales “es alarmante” y advirtió sobre la falta de una política integral en materia de seguridad y prevención.

“Hoy las estructuras criminales complejas funcionan de manera coordinada y con cada vez más logística, tecnología y recursos, mientras el Estado muchas veces sigue actuando de forma fragmentada”, señaló.

El legislador cuestionó además la insuficiencia y discontinuidad de los controles fronterizos, la falta de inteligencia criminal y la escasa coordinación entre fuerzas provinciales y federales.

“Sin información compartida, tecnología y trabajo articulado entre provincias, Nación y Justicia Federal, es imposible enfrentar seriamente estas organizaciones”, afirmó.

Cano también remarcó que la problemática no se limita únicamente al narcotráfico, sino que golpea especialmente a los sectores más vulnerables y genera un enorme sufrimiento en muchas familias que atraviesan situaciones de consumo problemático.

“El Estado tiene que trabajar no solo en la prevención y en la lucha contra las organizaciones criminales, sino también en la recuperación y acompañamiento de las personas que padecen adicciones y de sus familias, que muchas veces enfrentan esta situación en absoluta soledad”, sostuvo.

Finalmente, consideró que Tucumán debe fortalecer su capacidad de articulación e investigación para avanzar sobre las estructuras económicas que sostienen al crimen organizado. “Solo atacando las redes financieras y económicas de estas organizaciones vamos a poder desarticularlas verdaderamente”, concluyó.

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