Cano advirtió sobre el avance del crimen organizado y pidió fortalecer la coordinación entre provincias

En ese marco, presentó un proyecto para que Tucumán adhiera al Consejo Federal de Delitos Económicos, un espacio de articulación destinado a mejorar el intercambio de información y el trabajo conjunto frente a delitos vinculados al crimen organizado, lavado de activos y estructuras económicas ilegales. Cano sostuvo que avanzar en este tipo de herramientas es fundamental porque las organizaciones criminales no solo operan en el territorio, sino también a través de estructuras económicas y financieras que les permiten sostenerse y expandirse.