Crisis en la industria del neumático: paro gremial, amenaza de cierres y salarios en disputa

"Las empresas pretenden que quien provee a la Fórmula Uno, quien es la mayor fabricante del mundo, y la fábrica argentina de neumáticos que construyó con el esfuerzo de los trabajadores uno de los holding económicos más rentables de Argentina, solo pueden encontrar mejoras en sus ecuaciones económicas mediante una rebaja salarial", denunció el Sutna. "Necesitan que cada trabajador y su familia le cedan parte de sus ingresos para que no sufran las condiciones adversas que denuncian", insistieron.