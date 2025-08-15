 Crisis en la industria del neumático: paro gremial, amenaza de cierres y salarios en disputa
La caída de la demanda, competencia importada y una paritaria estancada derivó en un nuevo paro gremial.

La tensa negociación paritaria en la industria del neumático escaló a un nuevo nivel de conflicto. Tras el rechazo de una propuesta salarial por parte del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina (Sutna), la organización gremial anunció una serie de paros para la próxima semana.

La respuesta de las empresas FATE, Bridgestone y Pirelli no se hizo esperar. En la última audiencia paritaria, realizada el martes, advirtieron sobre el "serio riesgo" que enfrentan todos los puestos de trabajo del sector, ante una actividad que describen en "niveles mínimos".

Según las compañías, la crisis se debe a una combinación de factores: la caída de la demanda interna, el aumento de los costos en dólares y la creciente competencia de neumáticos importados desde China, con precios considerablemente más bajos.

La propuesta empresarial

Para las empresas, la solución pasa por flexibilizar las condiciones laborales y acordar aumentos salariales por debajo de la inflación, con el objetivo de recuperar competitividad y sostener la producción local. Aseguran que los costos de producción en Argentina superan en un 40% a los de Brasil.

En la audiencia ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, Pirelli y Bridgestone (FATE aún no participó) reiteraron su propuesta salarial, al calificarla como un "esfuerzo extremo en el marco de una situación económica crítica". Insistieron en que la crisis del sector es "estructural" y requiere medidas urgentes para evitar consecuencias irreversibles.

La propuesta salarial rechazada por el sindicato consistía en incrementos remunerativos escalonados: 3,3% en marzo de 2025, 6,7% en junio de 2025 y 4% en septiembre de 2025, todos acumulativos y calculados sobre los salarios de diciembre de 2024.

La postura del gremial

El sindicato, liderado por Alejandro Crespo, rechazó la propuesta empresarial con el argumento de que no compensa la inflación acumulada, representando una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores.

"Las empresas pretenden que quien provee a la Fórmula Uno, quien es la mayor fabricante del mundo, y la fábrica argentina de neumáticos que construyó con el esfuerzo de los trabajadores uno de los holding económicos más rentables de Argentina, solo pueden encontrar mejoras en sus ecuaciones económicas mediante una rebaja salarial", denunció el Sutna. "Necesitan que cada trabajador y su familia le cedan parte de sus ingresos para que no sufran las condiciones adversas que denuncian", insistieron.

