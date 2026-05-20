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Secuestraron mercadería valuada en más de $70 millones durante un operativo en Catamarca

La Policía Federal decomisó prendas de vestir, artículos de bazar y otros productos de origen extranjero y sin documentación, transportados en dos micros de larga distancia.

Secuestro de la PFA.
Secuestro de la PFA.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía Federal secuestró en Catamarca mercadería extranjera sin aval aduanero valuada en más de $70 millones, transportada en dos micros el 19 de mayo.
  • El operativo de prevención detectó dos micros sospechosos por llevar alta cantidad de bultos y pocos pasajeros. El Juzgado Federal 1 ordenó la requisa de los productos.
  • Los choferes quedaron imputados bajo el Código Aduanero. Este golpe al contrabando refuerza los controles viales contra el comercio ilegal en el norte del país.
Resumen generado con IA

Durante un control de la Policía Federal Argentina (PFA), fueron secuestrados en Catamarca importantes cargamentos de mercadería de origen extranjero que no contaban con la documentación aduanera.

El procedimiento se realizó el pasado 19 de mayo dentro del denominado “Operativo Prevención Federal”, se realiaron controles en rutas, accesos urbanos, terminales de ómnibus y centros de encomiendas con el objetivo de detectar delitos vinculados al contrabando y otras maniobras ilícitas.

En ese contexto, efectivos de la División Unidad Operativa Federal Catamarca interceptaron dos micros de larga distancia pertenecientes a las empresas Viajes y Turismo La Victoria y Turismo Diemir. Según se informó, la escasa cantidad de pasajeros y el significativo volumen de bultos transportados despertaron sospechas y motivaron la intervención de la Justicia Federal.

Por disposición del Juzgado Federal 1 de Catamarca, a cargo de Miguel A. Contreras, los vehículos fueron trasladados a sede policial para una inspección más exhaustiva.

Tras la apertura de los paquetes, los investigadores constataron que se transportaban prendas de vestir, artículos de bazar y otros productos de origen extranjero ingresados al país sin respaldo documental, en presunta infracción al Código Aduanero.

De acuerdo con estimaciones difundidas en ámbitos periodísticos, el valor total de la mercadería secuestrada superaría los $70 millones.

Fuentes oficiales precisaron que los choferes y demás personas no fueron retenidas. Sin embargo, quedaron vinculados a la causa judicial, junto con los vehículos utilizados para el transporte.

Debido al volumen de la carga y a la necesidad de documentar cada uno de los elementos secuestrados, el procedimiento se extendió hasta el día siguiente.

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