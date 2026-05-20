Secuestraron mercadería valuada en más de $70 millones durante un operativo en Catamarca

En ese contexto, efectivos de la División Unidad Operativa Federal Catamarca interceptaron dos micros de larga distancia pertenecientes a las empresas Viajes y Turismo La Victoria y Turismo Diemir. Según se informó, la escasa cantidad de pasajeros y el significativo volumen de bultos transportados despertaron sospechas y motivaron la intervención de la Justicia Federal.