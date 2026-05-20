Con Buendía y "Dibu" Martínez como figuras, Aston Villa goleó al Friburgo y conquistó la Europa League
Aston Villa venció 3-0 a Friburgo en la final disputada en Estambul y levantó un título histórico. Emiliano Buendía marcó un golazo y dio una asistencia, mientras que Emiliano Martínez volvió a ser clave bajo los tres palos.
Resumen para apurados
- Aston Villa se consagró campeón de la Europa League tras vencer hoy 3-0 a Friburgo en Estambul, impulsado por las figuras de los argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendía.
- El equipo de Unai Emery encarriló la final con goles de Tielemans y Buendía en la primera mitad, mientras que Rogers selló la goleada tras una asistencia del volante argentino.
- Esta histórica consagración internacional consolida el proyecto de Unai Emery en Aston Villa y posiciona a las figuras argentinas en lo más alto del fútbol continental.
Aston Villa escribió una página histórica en Estambul. El equipo dirigido por Unai Emery goleó 3-0 a Friburgo y se consagró campeón de la Europa League, el segundo torneo más importante de la UEFA.
La final comenzó pareja y con pocas situaciones claras. El conjunto alemán avisó primero a los 17 minutos con un remate de Nicolas Höfler que pasó cerca del arco defendido por Emiliano Martínez. Más tarde, a los 33, el arquero campeón del mundo respondió con una buena atajada ante un disparo de Johan Manzambi.
El quiebre del partido llegó sobre el cierre del primer tiempo. A los 41 minutos, Youri Tielemans conectó de volea un centro de Morgan Rogers y puso el 1-0 para Aston Villa.
Pero el gran golpe apareció en tiempo agregado. A los 48 minutos, Emiliano Buendía recibió en la puerta del área y sacó un zurdazo espectacular que se clavó en el ángulo para marcar el 2-0 y desatar la locura inglesa antes del descanso.
En el complemento, Aston Villa mantuvo el control y liquidó definitivamente la historia. A los 58 minutos, Morgan Rogers empujó un centro enviado por Buendía y estableció el 3-0 definitivo.
El equipo inglés incluso estuvo cerca de ampliar la diferencia. El travesaño le negó el cuarto tanto a Amadou Onana y el propio Buendía desperdició un mano a mano claro frente al arquero rival.
Por su parte, Emiliano Martínez volvió a mostrar seguridad en los momentos decisivos. Aunque tuvo una salida en falso en un tiro libre durante el segundo tiempo, reaccionó rápidamente y evitó el descuento alemán.
Con el resultado asegurado, Emery movió el banco y administró los minutos finales hasta el pitazo definitivo que confirmó un título histórico para Aston Villa en el fútbol europeo.