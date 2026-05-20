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Golazo de Emiliano Buendía en la final de la Europa League: misil al ángulo y ventaja para Aston Villa

El delantero marcó un gol espectacular desde afuera del área y puso el 2-0 parcial de Aston Villa frente a Friburgo en la final de la Europa League.

Golazo de Emiliano Buendía en la final de la Europa League: misil al ángulo y ventaja para Aston Villa
Hace 1 Hs

Emiliano Buendía se robó todas las miradas en la final de la Europa League con un verdadero golazo para Aston Villa. El delantero argentino recibió la pelota en el borde del área, levantó la cabeza y sacó un derechazo impresionante que se clavó en el ángulo, imposible para el arquero rival.

El tanto significó el 2-0 parcial del conjunto inglés frente a Friburgo y desató la locura de los hinchas en una final que hasta el momento dominan claramente los "Villanos".

Buendía, que integra la prelista de la Selección para el Mundial 2026, apareció en un momento clave y firmó una de las mejores jugadas del partido con una definición de altísima calidad técnica.

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