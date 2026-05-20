Mediática, polémica y explosiva: la hija de un ídolo de la Selección argentina ingresaría a Gran Hermano

Resumen para apurados
- Charlotte Caniggia, hija del exfutbolista Claudio Caniggia, ingresará este miércoles a Gran Hermano Generación Dorada en Argentina para sumarse al repechaje del reality show.
- El ingreso de la influencer, confirmado por Laura Ubfal, coincide con el repechaje del programa, donde varios exparticipantes también buscan reingresar a la famosa casa.
- Se espera que la fuerte personalidad de la mediática genere un gran impacto en el juego, inaugurando una etapa de alta tensión y polémicas dentro del popular reality show.
Una figura acostumbrada a los escándalos, los realities y la exposición mediática se prepara para desembarcar en la casa más famosa del país. La noticia comenzó a circular con fuerza en las últimas horas y ya genera expectativa entre los fanáticos de Gran Hermano.
Se trata de la hija de un exfutbolista histórico de la Selección argentina, que supo construir una carrera propia en televisión y redes sociales gracias a su personalidad explosiva y su participación en distintos programas de entretenimiento.
Quién es la famosa que ingresará a Gran Hermano Generación Dorada
La mediática en cuestión es Charlotte Caniggia, cuya incorporación a Gran Hermano Generación Dorada fue confirmada por la periodista Laura Ubfal durante el ciclo La Linterna, de Bondi.
“Van a tener que soportar que Charlotte Caniggia va a estar dentro de la casa”, expresó Ubfal al anunciar el ingreso de la influencer, y aseguró que su presencia provocará un fuerte impacto entre los participantes.
Charlotte, hija del exdelantero Claudio Paul Caniggia, ya tiene experiencia en realities y programas de alto perfil mediático. Entre sus participaciones más recordadas aparecen Showmatch y El Hotel de los Famosos.
Quiénes se anotaron para el repechaje de Gran Hermano
La última gala del reality también estuvo marcada por el anuncio del repechaje. Durante el programa conducido por Santiago del Moro, varios exparticipantes confirmaron su intención de regresar a la competencia.
Entre quienes buscan volver a la casa figuran Tomy Riguera, Nick Sicaro, Nazareno Pompei, Franco Poggio, Martín Rodríguez y Carlota Bigliani. A ellos se suman Carmiña Masi, Jenny Mavinga, Lolo Poggio, Kennys Palacios, Brian Sarmiento, Yisela “Yipio” Pintos, Grecia Colmenares, Lola Tomaszeuski, Jessica “La Maciel” y Danelik Galazan.
Con la llegada de Charlotte Caniggia y el posible regreso de varios exjugadores, Gran Hermano Generación Dorada se prepara para una nueva etapa cargada de polémicas y sorpresas.