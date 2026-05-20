Así luce hoy Rocco Gastaldi, el nieto casi desconocido de Mirtha Legrand e hijo de Marcela Tinayre

Resumen para apurados
- Rocco Gastaldi, nieto de Mirtha Legrand, mantiene un bajo perfil en Argentina a sus 23 años al elegir la ingeniería y alejarse de las cámaras que rodean a su famosa familia.
- Hijo de Marcela Tinayre y el fallecido Marcos Gastaldi, el joven creció bajo el foco público pero optó por la ingeniería, apoyado por su familia tras la muerte de su padre en 2020.
- Su postura refleja cómo un miembro de la dinastía Legrand-Tinayre logra priorizar la privacidad y un camino profesional propio, desafiando la histórica exposición familiar.
Lejos de buscar protagonismo mediático, Rocco optó por un bajo perfil y todos estos años se mantuvo alejado de las cámaras que rodearon a su familia durante décadas. Es que no solo su madre y su abuela Mirtha Legrand son muy famosas, sino también sus hermanos por parte de madre, Nacho y Juana Viale, y su hermana de parte de su padre, Valeria Gastaldi, quien fue una de las integrantes de Bandana.
En varias ocasiones, se lo ha visto acompañando a su madre en eventos familiares importantes, mostrando su faceta más cercana y familiar. Pero es prefiere llevar una vida mucho más relajada que la de su familia, a tal punto que en redes no figura con su nombre y pocas veces se lo vio en fotos, mucho menos en el programa de su abuela como sí lo hicieron siempre sus hermanos y hasta su sobrina, Ámbar de Benedictis, con quien solo se lleva dos años.
“Mi amada familia, ¡Gracias vida por tan linda Navidad! Amor, risas, emociones y amigos muy queridos”, escribió Marcela al pie de la foto donde se la ve posar sonriente junto a su madre y sus tres hijos.
Marcos Gastaldi, su padre, fue un empresario reconocido que supo estar al frente de importantes negocios en el país. Su muerte, en 2020, a causa de complicaciones relacionadas con el mal de Parkinson, dejó un vacío enorme en su familia. Rocco, quien era adolescente en ese momento, mostró una madurez notable al acompañar a su madre y hermanos en el duelo.
Marcela Tinayre, por su parte, siempre destacó la importancia de los valores familiares. En entrevistas, siempre habla con orgullo sobre sus hijos y sobre la fortaleza que demostraron al enfrentar las adversidades. La conductora tuvo a Rocco a los 50 años, luego de hacer un tratamiento para poder quedar embarazada de quien fue su gran amor en los últimos años.
“No le gusta el medio para nada. Estudia ingeniería, es otra historia. Pero es divino”, había dicho Tinayre en una oportunidad. Además, es muy cercano de su hermana Juana Viale, quien también es su madrina.