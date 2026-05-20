Así luce hoy Rocco Gastaldi, el nieto casi desconocido de Mirtha Legrand e hijo de Marcela Tinayre

En varias ocasiones, se lo ha visto acompañando a su madre en eventos familiares importantes, mostrando su faceta más cercana y familiar. Pero es prefiere llevar una vida mucho más relajada que la de su familia, a tal punto que en redes no figura con su nombre y pocas veces se lo vio en fotos, mucho menos en el programa de su abuela como sí lo hicieron siempre sus hermanos y hasta su sobrina, Ámbar de Benedictis, con quien solo se lleva dos años.