Hoja de coca más cara en Salta: el conflicto en Bolivia podría afectar el abastecimiento
Los problemas de abastecimiento desde Bolivia comenzaron a impactar en Salta, donde la hoja de coca registró aumentos de hasta un 30% en la última semana. Comerciantes advierten sobre posibles faltantes y cambios en el consumo por la suba de precios.
Resumen para apurados
- El precio de la hoja de coca subió hasta un 30% en Salta por problemas de abastecimiento terrestre derivados de la crisis política y social en Bolivia.
- Debido a conflictos logísticos y bloqueos en el país vecino, la variedad paceña pasó de $10.000 a $13.000 el cuarto, y los puesteros temen una interrupción total del ingreso.
- La escasez amenaza una práctica cultural muy arraigada en el norte argentino, obligando a los clientes a comprar fracciones mínimas ante la pérdida del poder adquisitivo.
El precio de la hoja de coca registró fuertes aumentos en los últimos días en la ciudad de Salta y comerciantes advierten que la situación podría agravarse debido a problemas en el ingreso de mercadería por la crisis en Bolivia.
Vendedores del tradicional Mercado Municipal de la capital salteña señalaron que las dificultades vinculadas al abastecimiento comenzaron a impactar de lleno en los valores de las distintas variedades que se comercializan en la capital salteña.
Cuánto aumentó la hoja de coca en Salta
Según informaron puesteros del mercado, algunas presentaciones tuvieron incrementos cercanos al 30% durante la última semana.
La variedad conocida como “paceña”, una de las más buscadas por los consumidores, pasó de costar $10.000 a venderse alrededor de $13.000 el cuarto. Otras opciones también registraron subas importantes.
Actualmente, la hoja “hojeada” ronda los $14.000, mientras que la denominada “especial” ya alcanza los $17.000.
Los comerciantes aseguran que la incertidumbre está relacionada con conflictos y complicaciones logísticas en Bolivia, situación que estaría afectando el flujo habitual de ingreso del producto hacia el norte argentino.
Temor por posibles faltantes
Además de los aumentos, vendedores expresaron preocupación ante la posibilidad de que en los próximos días disminuya aún más la llegada de mercadería.
“Se comenta que la próxima semana podría no ingresar hoja”, señalaron algunos puesteros a FM Aries, quienes reconocen que el abastecimiento comenzó a volverse irregular.
La incertidumbre genera alarma tanto en comerciantes como en consumidores habituales, especialmente en una provincia donde el consumo de hoja de coca forma parte de prácticas culturales y cotidianas muy extendidas.
Cambios en el consumo por la suba de precios
El incremento de los valores también modificó la forma de compra de muchos clientes. Según explicaron ya no son frecuentes las compras en grandes cantidades.
Ahora, gran parte de los consumidores adquiere pequeñas porciones de acuerdo con el dinero disponible en el momento.
“Muchos llegan con $2.000, $3.000 o $5.000 y compran lo que les alcanza”, explicaron comerciantes, quienes aseguran que la caída del poder adquisitivo comenzó a sentirse con fuerza en las ventas diarias.