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Más de 350 personas participaron de “Hacia un NOA Sostenible”, el evento anual de Fundación León

El tercer patio de la Casa Histórica fue escenario de Hacia un NOA Sostenible, el evento más importante del calendario anual de Fundación León, que reunió a más de 350 personas en una velada marcada por el encuentro, la inspiración y el compromiso con el desarrollo de la región.

Más de 350 personas participaron de “Hacia un NOA Sostenible”, el evento anual de Fundación León
Hace 48 Min

Resumen para apurados

  • Fundación León reunió recientemente a más de 350 referentes en la Casa Histórica de Tucumán en su evento anual para promover el desarrollo sostenible del NOA.
  • El encuentro unió a sectores públicos, privados y académicos. La fundación presentó su Informe de Sostenibilidad 2025 y expuso testimonios del impacto de sus programas.
  • La iniciativa busca consolidar un modelo social sostenible en el norte argentino, promoviendo la inversión social colectiva como clave para el desarrollo futuro regional.
Resumen generado con IA

La jornada convocó a referentes de los sectores privado, público y académico, consolidando un espacio de diálogo e intercambio que reafirmó la importancia del trabajo articulado para impulsar transformaciones sostenibles en el NOA.

Participaron además organizaciones aliadas provenientes de Buenos Aires, Salta y otras regiones como Fundación Salta, Fundación Cimientos, Fundación Tzedaka, KKL, Banco de alimentos, empresas de alcance regional y nacional, actores estratégicos comprometidos con el desarrollo sostenible y el futuro del NOA. La jornada permitió pensar colectivamente un norte común y una visión compartida de futuro para la región.

Durante el evento, Fundación León también presentó los principales resultados e indicadores de impacto alcanzados durante 2025 a través de su Informe de Sostenibilidad, reafirmando su compromiso con la transparencia, la evaluación y la rendición de cuentas. De esta manera, la institución no solo compartió desafíos y proyectos futuros, sino también el camino recorrido y los resultados concretos alcanzados junto a comunidades, aliados y destinatarios.

En este marco, Hacia un NOA Sostenible se constituyó también como una oportunidad clave para fortalecer el vínculo con los socios estratégicos de la Fundación, poniendo en valor el camino recorrido y renovando el compromiso compartido hacia el futuro. A lo largo de la noche, se presentaron los principales ejes de trabajo de León: Educación, Acompañamiento Familiar y Envejecimiento Activo, pilares fundamentales que orientan sus acciones en el territorio.

Uno de los momentos más emotivos de la velada estuvo dado por la proyección de un video que combinó herramientas de inteligencia artificial con el testimonio de Abel, becado del secundario de Amaicha del Valle. Su historia, atravesada por el esfuerzo, las oportunidades y el acompañamiento recibido, logró conmover profundamente a los presentes y reflejó, con claridad, el impacto concreto del trabajo de la Fundación en la vida de las personas.

“Fundación León busca aportar en la construcción de un modelo de sociedad sostenible, que piense en la calidad de vida de las generaciones futuras. Para ello, es necesario apostar a la inversión social, sobre todo en los sectores más vulnerables. Toda inversión en desarrollo humano tendrá su retorno a futuro, principalmente para las empresas”, expresó Julio Picabea, Director de Desarrollo de León.

“La noche marcó un fuerte sentimiento de comunidad y propósito compartido, dejando en evidencia que construir un NOA sostenible es un desafío colectivo que requiere del compromiso activo de todos los sectores. León, una vez más, logró reunir voluntades, inspirar acciones y reafirmar su rol como puente entre quienes quieren transformar la realidad y quienes más lo necesitan”, comentó por su parte el Director Ejecutivo de León, Federico Díaz Marino.

Se destacó en la noche también la presencia de la familia Feler, que llegó desde Israel. Asistieron dos nietas y dos bisnietas de Don León Feler, lo que aportó mucha carga simbólica y continuidad del legado de Don León, que trasciende generaciones.

Por último, León agradeció a sus sponsors, aliados a sus proyectos y programas y protagonistas de una noche especial. Ellos fueron: Grupo El Azul, Scania, EDET, Naturgy, Gobierno de Tucumán y Legislatura de Tucumán, además de: Argenti Group, Cervecería y Maltería Quilmes, Ingenio Santa Rosa, Balcanes, Santander, Marchese, Banco Galicia y Colegio Educación del Talento; Grupo Romar, Oscar Barbieri, Municipalidad de Bella Vista, Ente Tucumán Turismo, La Quebradita, Grupo Harmony, al Instituto San Miguel,  Grupo Yuhmak y Avanco.

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