Más de 350 personas participaron de “Hacia un NOA Sostenible”, el evento anual de Fundación León

Uno de los momentos más emotivos de la velada estuvo dado por la proyección de un video que combinó herramientas de inteligencia artificial con el testimonio de Abel, becado del secundario de Amaicha del Valle. Su historia, atravesada por el esfuerzo, las oportunidades y el acompañamiento recibido, logró conmover profundamente a los presentes y reflejó, con claridad, el impacto concreto del trabajo de la Fundación en la vida de las personas.