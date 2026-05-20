La Liga Tucumana lanzó un histórico programa juvenil con el “Pulga” Rodríguez como embajador
Luis Miguel Rodríguez acompañará el nuevo plan integral de la Liga Tucumana de Fútbol, que incluirá detección de talentos, psicólogos, nutricionistas y seguimiento educativo. Este viernes se realizará una nueva visoría Sub 11 en Monteros.
Resumen para apurados
- La Liga Tucumana de Fútbol lanzará este viernes en Monteros un histórico programa de desarrollo integral para juveniles Sub 11, con el 'Pulga' Rodríguez como embajador.
- La iniciativa, planificada por dos años, incluye detección de talentos y ofrece un abordaje interdisciplinario con psicólogos, nutricionistas y seguimiento educativo.
- El programa busca consolidar una estructura inclusiva que garantice igualdad de oportunidades y proyecte a los jóvenes talentos locales hacia el fútbol profesional.
La Liga Tucumana de Fútbol continua en marcha un histórico programa de formación integral para juveniles. Esta vez la misma se llevará a cabo este viernes en el predio Fundación Arroyo El Tejar (ruta 325 kilometro 2-El Cercado-Monteros). Con una estructura que incluye psicólogos y nutricionistas, la LTF inicia este viernes la detección de talentos para el seleccionado Sub 11. El proyecto cuenta con el respaldo de Luis Miguel Rodríguez como embajador oficial.
La Liga dio un paso histórico en su estructura de base con la presentación oficial del Programa de Desarrollo Integral de Futbolistas Juveniles. Esta iniciativa no sólo busca la detección de talentos en edades tempranas, sino que propone un modelo de profesionalización que abarca lo deportivo, lo educativo y lo humano en cada rincón de la provincia.
El proyecto, que lleva más de dos años de planificación, tendrá en el predio Fundación Arroyo El Tejar. Allí, entre las 14 y las 18.30, se llevará a cabo la segunda visoría oficial del seleccionado Sub 11 (categoría 2015), donde jugadores de las localidades de Monteros, Simoca, Concepción, Aguilares, Alberdi, La Cocha, Graneros y el sur de la provincia la posibilidad de mostrarse.
El presidente de la LTF, Eduardo Monteros, destacó la importancia de sostener este proceso en el tiempo. “Nuestro objetivo es consolidar una estructura sólida e inclusiva que permita acompañar el crecimiento de los chicos en toda la provincia. Queremos generar igualdad de oportunidades y proyectar a nuestros jugadores al más alto nivel”, aseguró.
El "Pulga" Rodríguez, el embajador de lujo
Uno de los puntos más destacados del programa es la figura de su embajador. Luis Miguel Rodríguez será el encargado de acompañar el desarrollo de las selecciones provinciales. La presencia del ídolo tucumano busca aportar identidad y servir de ejemplo directo para los jóvenes que sueñan con llegar al fútbol profesional.
Un abordaje interdisciplinario
A diferencia de procesos anteriores, el programa se sustenta en cuatro pilares: formación deportiva, valores, seguimiento educativo y desarrollo personal. Para ello, la Liga ha conformado un equipo que incluye psicólogos, nutricionistas y kinesiólogos.