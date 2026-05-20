La Liga Tucumana lanzó un histórico programa juvenil con el “Pulga” Rodríguez como embajador

La Liga Tucumana de Fútbol continua en marcha un histórico programa de formación integral para juveniles. Esta vez la misma se llevará a cabo este viernes en el predio Fundación Arroyo El Tejar (ruta 325 kilometro 2-El Cercado-Monteros). Con una estructura que incluye psicólogos y nutricionistas, la LTF inicia este viernes la detección de talentos para el seleccionado Sub 11. El proyecto cuenta con el respaldo de Luis Miguel Rodríguez como embajador oficial.