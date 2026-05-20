Otamendi quedó libre, River sueña con ficharlo y un posteo alimentó la ilusión

Resumen para apurados
- Tras quedar libre del Benfica, Nicolás Otamendi recibió una oferta formal de River Plate en Argentina para sumarse tras el Mundial 2026, desatando la ilusión de los hinchas.
- La dirigencia millonaria propuso un contrato de 18 meses. Mientras tanto, el jugador publicó un enigmático mensaje en Instagram que los fanáticos interpretaron como una señal.
- La posible llegada del defensor campeón del mundo potenciaría el plantel de River de cara a los torneos internacionales y marcaría un gran impacto en el mercado argentino.
El futuro de Nicolás Otamendi comenzó a transformarse en uno de los temas más comentados del mercado de pases. El defensor central quedó en condición de jugador libre tras finalizar su contrato con Benfica y su situación despertó rápidamente la ilusión de los hinchas de River.
Por ahora, el zaguero tendría como prioridad la disputa del Mundial 2026 junto a la Selección Argentina. Recién después del certamen definiría el próximo paso de su carrera profesional, aunque en Núñez ya habrían avanzado fuerte para intentar convencerlo.
La dirigencia “millonaria” le habría presentado una propuesta formal para sumarlo por 18 meses y convertirlo en otro refuerzo proveniente del plantel campeón del mundo. En River mantendrían el optimismo y esperarían una respuesta una vez finalizada la Copa del Mundo.
Sin embargo, lo que terminó de encender la expectativa fue una publicación realizada por el propio Otamendi en sus redes sociales. El defensor compartió un mensaje que muchos fanáticos interpretaron como una señal sobre su futuro.
“Lo que viene va a ser tan bueno, que después vas a entender por qué tuviste que esperar”, escribió el campeón del mundo en su cuenta de Instagram.
Además, acompañó el posteo con una cita bíblica correspondiente al Salmo 25:3: “Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido; serán avergonzados los que se rebelan sin causa”.
Aunque no hubo referencias explícitas a River, el mensaje rápidamente revolucionó a los hinchas en las redes sociales y volvió a alimentar el sueño de ver a Otamendi con la camiseta del “Millonario”.