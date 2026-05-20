El riesgo país retrocede y suben los ADRs

Por otra parte, cabe recordar que, tras el acuerdo a nivel técnico alcanzado a mediados de abril en el marco de la segunda revisión del EFF, aún resta la aprobación del Directorio para que el FMI desembolse u$s1.000 millones. La semana pasada, Julie Kozack afirmó que el Directorio discutiría el caso argentino esta semana, aunque sin especificar una fecha.