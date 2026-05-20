“No conozco otra cosa que no sea la Normal”: quién es Santiago Lucero, el chico que se volvió viral reclamando mejoras para su escuela

La frase no parece exagerada. Su historia familiar también atraviesa el edificio. Por la institución pasaron su abuela, las hermanas de ella, su hermana y un primo. Él llegó después y terminó construyendo su propia forma de pertenencia. Participa en el Centro de Estudiantes, en el área de Cultura, representa a la escuela en olimpiadas y modelos de Naciones Unidas y el año pasado viajó a Buenos Aires para participar en el programa “Uniendo Metas”, en la UBA, en representación de la provincia.