Así es el particular living de Gianinna Maradona: decoración bohemia, objetos espirituales y un homenaje íntimo a Diego
Gianinna Maradona mostró parte de la intimidad de su hogar durante su cumpleaños y sorprendió con un living de estilo bohemio, lleno de objetos espirituales, muebles vintage y un emotivo altar dedicado a Diego Maradona.
Resumen para apurados
- Gianinna Maradona mostró el diseño bohemio de su living al festejar sus 37 años en su hogar, destacando un emotivo altar dedicado a su padre, Diego Maradona.
- El espacio presenta una estética retro de los setenta, con muebles de madera, luces cálidas, objetos espirituales y budas que se alejan del minimalismo convencional.
- Esta revelación íntima generó gran repercusión en redes, mostrando cómo el legado de Diego Maradona sigue presente en la vida cotidiana y afectiva de su familia.
Gianinna Maradona celebró sus 37 años con una reunión íntima junto a amigos y seres queridos, pero además del festejo hubo un detalle que captó la atención de sus seguidores: la decoración de su living, un espacio cargado de estilo, recuerdos personales y referencias emocionales a su padre, Diego Maradona.
Las imágenes compartidas durante el cumpleaños permitieron conocer parte del interior de su hogar, donde predominan los tonos cálidos, los muebles de madera y una estética bohemia que se aleja de las tendencias minimalistas. El ambiente transmite una sensación de calidez y personalidad, con múltiples objetos decorativos distribuidos cuidadosamente en cada rincón.
Un living con impronta vintage y espíritu relajado
Uno de los aspectos más llamativos del espacio es el revestimiento de madera en paredes y muebles, que aporta un aire retro inspirado en la decoración de los años setenta. El living combina piezas rústicas, mesas envejecidas, textiles artesanales y alfombras tejidas que refuerzan una atmósfera acogedora y relajada.
La iluminación tenue también cumple un papel importante en el diseño del ambiente. Las guirnaldas de luces y lámparas cálidas generan un clima íntimo que acompaña el estilo descontracturado de la casa.
Lejos de buscar una decoración uniforme o de catálogo, Gianinna Maradona eligió construir un espacio con identidad propia, donde cada objeto parece tener un significado especial.
Budas, esculturas y un rincón dedicado a Diego Maradona
Otro detalle que despertó comentarios en redes fue la gran colección de budas y figuras espirituales distribuidas en el living. Esculturas, bustos y piezas artísticas conviven dentro de una estética ecléctica que mezcla influencias vintage y espirituales.
Entre todos esos elementos sobresale un altar dedicado a Diego Maradona. El rincón reúne fotografías y objetos vinculados al exfutbolista, sumando un fuerte componente emocional a la decoración de la vivienda.