Encuesta: ¿cuál es el mayor peligro para los ciclistas?

Aquí citamos algunos de los principales peligros o problemas que experimentan los ciclistas a la hora de trasladarse por la ciudad. Son muchos más, pero los sintetizamos en una breve encuesta: Los “abre puertas” de vehículos que no miran atrás; los que pasan rozando (autos, motos, colectivos); los baches y calles en mal estado; la invisibilidad de las bicis en los cruces de calles o el no respeto a la prioridad de paso de las bicis; la velocidad de los vehículos en las avenidas o algunas calles; el clima: frío en invierno, calor extremo en verano, lluvias; el escaso o nulo estacionamiento o espacios dónde dejar la bici; la falta de ciclovías o bicisendas.