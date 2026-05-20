Encuesta: ¿cuál es el mayor peligro para los ciclistas?

Circular en bicicleta en el Gran Tucumán representa un enorme desafío, sobre todo por la falta de infraestructura y la notable carencia de educación vial, que también padecen los peatones, que suman el mayor medio de movilidad urbana (más de medio millón por día).
Aquí citamos algunos de los principales peligros o problemas que experimentan los ciclistas a la hora de trasladarse por la ciudad. Son muchos más, pero los sintetizamos en una breve encuesta: Los “abre puertas” de vehículos que no miran atrás; los que pasan rozando (autos, motos, colectivos); los baches y calles en mal estado; la invisibilidad de las bicis en los cruces de calles o el no respeto a la prioridad de paso de las bicis; la velocidad de los vehículos en las avenidas o algunas calles; el clima: frío en invierno, calor extremo en verano, lluvias; el escaso o nulo estacionamiento o espacios dónde dejar la bici; la falta de ciclovías o bicisendas.