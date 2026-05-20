Manejaba una red de trata desde su celda en Villa Urquiza y deberá pagar $130 millones

En un fallo sin precedentes por su modalidad y su alcance económico, la justicia federal de Tucumán condenó a Walter Ayala y Alejandra Galván por liderar una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Lo más escandaloso del caso es que Ayala coordinaba toda la logística desde el interior de la Unidad N° 1 del Penal de Villa Urquiza, donde ya cumplía una sentencia previa por trata de personas.