El complejo termal más antiguo de Sudamérica se encuentra en el Norte y deslumbra por su historia

El termalismo en la Argentina tiene sus orígenes en una ciudad cargada de historia. Un terremoto devastador signó su pasado. Tras la destrucción de El Esteco, los sobrevivientes de este asentamiento colonial español se refugiaron en la protección de la Virgen del Rosario y en el Castillo y Fuerte del Rosario, una guarnición militar que inició la nueva crónica de Rosario de la Frontera. Las precarias construcciones aprovechaban las aguas termales del lugar hasta que recién a mitad del siglo XIX surge un edificio que cambia la actividad para siempre. Un complejo al pie de las serranías se consagra como el precursor del turismo internacional y de bienestar en Sudamérica: el Hotel Termas de la Frontera.