Lo exige al máximo: cuál fue el pedido del jefe de Alpine a Franco Colapinto antes del GP de Canadá de la Fórmula 1

Resumen para apurados
- El jefe de Alpine, Steve Nielsen, exigió a Franco Colapinto mantener la regularidad en el GP de Canadá de F1 este fin de semana, tras su histórico séptimo puesto en Miami.
- El pedido surge tras el séptimo puesto del argentino en Miami. Para la cita en Montreal, la escudería francesa implementará mejoras técnicas para sostener su crecimiento.
- El GP de Canadá será clave para que Colapinto demuestre que su nivel no fue casualidad y logre su consolidación definitiva en la F1, impulsando el crecimiento de Alpine.
La Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Canadá y en Alpine hay expectativas renovadas después del crecimiento que mostró el equipo en las últimas carreras. Uno de los focos principales estará puesto otra vez sobre Franco Colapinto, que atraviesa el mejor momento desde su desembarco en la máxima categoría.
Tras finalizar séptimo en Miami y sumar el mejor resultado de su trayectoria en la F1, el argentino recibió elogios internos, aunque también un mensaje claro desde la estructura francesa: ahora el desafío pasa por sostener ese rendimiento de manera constante.
Steve Nielsen, jefe de equipo de Alpine, destacó el nivel mostrado por Colapinto en la última fecha, aunque remarcó que esperan verlo competir con la misma solidez todos los fines de semana. “Fue muy positivo verlo tan cómodo y competitivo. Ahora queremos que logre mantener ese nivel de rendimiento con regularidad”, explicó el dirigente, dejando en claro cuál es la principal exigencia para el argentino en esta etapa de adaptación.
En Alpine consideran que el equipo dio un paso adelante en las últimas competencias y creen que tanto Colapinto como Pierre Gasly tienen potencial para volver a sumar puntos en Montreal.
Una muestra de que Alpine puede dar pelea en la Fórmula 1
Nielsen también valoró el trabajo realizado en Miami, donde la escudería consiguió un resultado importante gracias al séptimo puesto del argentino y al punto obtenido por Gasly en la Sprint. “Estamos demostrando que podemos ser competitivos en distintos tipos de circuitos”, sostuvo.
De cara al GP de Canadá, Alpine llevará pequeñas mejoras técnicas similares a las implementadas recientemente en Estados Unidos. Según explicaron desde el equipo, forman parte de un plan de desarrollo más amplio pensado para las próximas fechas europeas del calendario.
Mientras tanto, Colapinto intentará ratificar que el gran rendimiento mostrado en Miami no fue una excepción, sino el inicio de una consolidación definitiva dentro de la Fórmula 1.