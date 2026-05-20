Lo exige al máximo: cuál fue el pedido del jefe de Alpine a Franco Colapinto antes del GP de Canadá de la Fórmula 1

Steve Nielsen, jefe de equipo de Alpine, destacó el nivel mostrado por Colapinto en la última fecha, aunque remarcó que esperan verlo competir con la misma solidez todos los fines de semana. “Fue muy positivo verlo tan cómodo y competitivo. Ahora queremos que logre mantener ese nivel de rendimiento con regularidad”, explicó el dirigente, dejando en claro cuál es la principal exigencia para el argentino en esta etapa de adaptación.