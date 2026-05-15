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Mundial 2026: entre entradas, vuelos y hoteles, cuánto sale ver a Argentina

Entradas dinámicas, vuelos en dólares, hoteles escasos y el problema de las visas: seguir a la selección argentina en la cita mundialista será mucho más caro que en Qatar.

Mundial 2026: entre entradas, vuelos y hoteles, cuánto sale ver a Argentina
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Seguir a la Selección Argentina en el Mundial 2026 costará desde USD 6.500. El torneo se jugará en Norteamérica en junio y los precios suben por la alta demanda y entradas dinámicas.
  • La fase de grupos será en Kansas y Dallas, ciudades con poca oferta hotelera. Además, el efecto Messi multiplicó por diez las solicitudes de entradas respecto al Mundial de Qatar.
  • El alto costo y las demoras en visas estadounidenses complican el acceso de hinchas. Se prevé que la logística sea el mayor desafío para quienes busquen ver al equipo campeón.
Resumen generado con IA

El Mundial 2026 ya empezó a colarse en las conversaciones cotidianas. En los supermercados aparecieron góndolas teñidas de celeste y blanco, las figuritas volvieron a circular con fuerza y la cuenta regresiva empieza a sentirse cada vez más cerca. Pero junto con la ilusión también aparece una realidad inevitable: seguir a la selección argentina en Estados Unidos será mucho más caro que en cualquier otra Copa del Mundo.

“Este Mundial es distinto al resto de los mundiales que veníamos acostumbrados”, explicó Franco Ponce, CEO de Alas Turismo. “Es un formato nuevo. Por primera vez son 48 equipos en vez de 32, se juega en tres países y tiene un costo mucho más elevado que los otros”. 

La diferencia no está solamente en los vuelos o el hospedaje. También cambió el sistema de venta de entradas. “Hay precios dinámicos que se rigen de acuerdo a la oferta y la demanda. Si mucha gente quiere comprar ese partido, el precio sale más caro”, detalló. 

Y en el caso de Argentina, la demanda explotó. La combinación de Lionel Messi, el título conseguido en Qatar 2022 y el hecho de que el capitán juegue actualmente en la MLS convirtió a la Selección en uno de los grandes atractivos del torneo. 

“Para que tengan una idea, en el Mundial anterior hubo 50 millones de inscripciones para entradas y acá hubo diez veces más: 500 millones”, aseguró Ponce. “Está todo lo de Argentina campeón, Messi viviendo en Estados Unidos, mucho turismo interno también y turismo mundial, por supuesto”. 

Los partidos del equipo de Lionel Scaloni en la fase de grupos se jugarán el 16 de junio en Kansas y luego el 22 y el 27 en Dallas. Y justamente esas sedes representan otro desafío. 

“Kansas y Dallas no son lugares tan preparados para el recibimiento de turismo”, sostuvo el especialista. “Dallas es muy conocido como hub de aeropuerto, donde la gente llega y se va para otros lados, pero no tanto como ciudad turística. Entonces no hay tantos hoteles”. 

Los números impactan. Según explicó Ponce, una persona que quiera organizar el viaje por su cuenta necesitará alrededor de 6.000 o 6.500 dólares para cubrir la fase de grupos.

“Comprando una entrada promedio de 700 dólares, más los vuelos, más alquilar un departamento y estar en la fase de grupos, tienen que tener en cuenta cerca de 6.000 o 6.500 dólares”, explicó. 

Claro que existe otra alternativa: contratar paquetes completos mediante agencias. “Para los que van por primera vez o no están acostumbrados a viajar solos, sí o sí les recomiendo hacerlo con una agencia de turismo”, señaló. “El precio es un poco más elevado, alrededor de los 9.000 dólares, pero ya incluye vuelo internacional, entradas, traslados y hoteles cuatro estrellas”. 

Visa para Estados Unidos

A todo eso se suma otro problema clave: la visa estadounidense. Y para muchos argentinos, el tiempo empieza a jugar en contra.

“Los que no tienen visa, a esta altura, prácticamente tienen descartada la fase de grupos”, advirtió Ponce. “Hay un acuerdo con el consulado donde si tenés una entrada oficial te adelantan el turno, pero demora entre cuatro y seis semanas”. 

Incluso obtener la visa no garantiza el ingreso. “Que tengas la entrada no significa que te aprueben la visa”, recordó.

Pese a todas las dificultades, la ilusión sigue intacta. Algunos ya piensan en combinar el Mundial con recorridos turísticos por ciudades como Chicago, Las Vegas o San Francisco. Otros apuntan directamente a Miami, sede probable de un eventual cruce de 16avos de final si Argentina termina primera en su grupo.

“Hoy la mayoría de las consultas están volcadas a Miami”, contó Ponce. “Pero claro, jugándosela a que Argentina salga primera”. 

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