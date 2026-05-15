Mundial 2026: entre entradas, vuelos y hoteles, cuánto sale ver a Argentina

El Mundial 2026 ya empezó a colarse en las conversaciones cotidianas. En los supermercados aparecieron góndolas teñidas de celeste y blanco, las figuritas volvieron a circular con fuerza y la cuenta regresiva empieza a sentirse cada vez más cerca. Pero junto con la ilusión también aparece una realidad inevitable: seguir a la selección argentina en Estados Unidos será mucho más caro que en cualquier otra Copa del Mundo.