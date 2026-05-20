Secciones
SociedadSalud

Adiós al cigarrillo: cinco alimentos naturales que pueden ayudarte a dejar de fumar

Con estos alimentos podrás apoyarte en tu camino hacia un estilo de vida libre de tabaco.

Adiós al cigarrillo: cinco alimentos naturales que pueden ayudarte a dejar de fumar
Adiós al cigarrillo: cinco alimentos naturales que pueden ayudarte a dejar de fumar
Hace 44 Min

Resumen para apurados

  • Expertos recomiendan incorporar cinco alimentos naturales para ayudar a las personas a dejar de fumar, facilitando el proceso al reducir la ansiedad por la nicotina.
  • Cítricos, zanahorias y frutos secos alivian la abstinencia. Según la Universidad Duke, se deben evitar el café y el alcohol porque potencian el sabor y deseo de fumar.
  • Esta estrategia nutricional ofrece un método accesible para complementar la cesación tabáquica, promoviendo la desintoxicación y la salud pulmonar a largo plazo.
Resumen generado con IA

Dejar de fumar es un desafío, pero una dieta adecuada puede hacer que el proceso sea más llevadero y efectivo. Desde frutas ricas en antioxidantes hasta vegetales que promueven la desintoxicación, descubre cómo estos 5 alimentos pueden apoyarte en tu camino hacia un estilo de vida libre de humo de tabaco y mantener la salud de tus pulmones.

Cinco alimentos que ayudan a dejar de fumar

Frutas cítricas: naranjas, limones y pomelos son ricos en antioxidantes y vitamina C, lo que puede ayudar a combatir los efectos nocivos del tabaquismo en el cuerpo. Además, su sabor refrescante puede ayudar a reducir los antojos de nicotina.

Zanahorias: son una excelente fuente de vitamina A y antioxidantes, que ayudan a reparar el daño celular causado por el humo del tabaco. Masticar zanahorias crudas puede proporcionar una alternativa saludable a los cigarrillos, ayudando a reducir los antojos.

Frutos secos: almendras, nueces y pistachos son ricos en grasas saludables y proteínas, lo que ayuda a mantener la saciedad y reducir los antojos de fumar. Además, su textura crujiente puede distraerte durante momentos de ansiedad.

Verduras de hoja verde: espinaca y col rizada son ricas en antioxidantes y fibra, lo que ayuda a desintoxicar el cuerpo y promover la salud pulmonar. Incorporar estas verduras a tu dieta puede apoyar tu proceso de dejar de fumar.

Jengibre: conocido por sus propiedades antiinflamatorias y digestivas, el jengibre puede ayudar a calmar el malestar estomacal asociado con la abstinencia de nicotina. Su sabor picante puede ayudarte a reducir los antojos de fumar.

Evita estos alimentos si quieres dejar de fumar:

Según la Universidad Duke, en Carolina del Norte (EEUU), hay alimentos que pueden empeorar el sabor del cigarrillo, como frutas dulces, hortalizas y productos lácteos. Por otro lado, el consumo abundante de carne, alcohol o café puede realzar el sabor del cigarrillo, aumentando el deseo de fumar.

Al incorporar estos alimentos en tu dieta y evitar los mencionados, estarás apoyando tu proceso de dejar de fumar y promoviendo una mejor salud pulmonar y general. 

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
1

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

De Villa 9 de Julio a la intimidad de Dios: el Negro Luengo revivió sus años con Maradona
2

De Villa 9 de Julio a la intimidad de Dios: el "Negro" Luengo revivió sus años con Maradona

El Consejo Superior de la UNT postergó la Asamblea Universitaria para el 10 de junio
3

El Consejo Superior de la UNT postergó la Asamblea Universitaria para el 10 de junio

Cruces sobre una denuncia contra la Obra Social de Prensa de Tucumán
4

Cruces sobre una denuncia contra la Obra Social de Prensa de Tucumán

Temporada de tempestades
5

Temporada de tempestades

Ranking notas premium
Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra Pichón Segura
1

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra "Pichón" Segura

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
2

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas
3

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT
4

Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT

Crimen en una celda en Los Pocitos: entre la perpetua y la absolución
5

Crimen en una celda en Los Pocitos: entre la perpetua y la absolución

Más Noticias
Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina

Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina

Hombres que se levantan de noche para orinar: cuándo acudir urgente al médico

Hombres que se levantan de noche para orinar: cuándo acudir urgente al médico

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso

PAMI endurece controles y exige validar identidad para mantener los servicios digitales

PAMI endurece controles y exige validar identidad para mantener los servicios digitales

“No somos impugnadores seriales”: Cabrera y Abdala justificaron su presentación judicial contra la candidatura de Pagani en la UNT

“No somos impugnadores seriales”: Cabrera y Abdala justificaron su presentación judicial contra la candidatura de Pagani en la UNT

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Enfermedades poco frecuentes: el Hospital Garrahan reconoció a una médica tucumana

Enfermedades poco frecuentes: el Hospital Garrahan reconoció a una médica tucumana

Protesta, tensión y promesa de diálogo en la Escuela Normal

Protesta, tensión y promesa de diálogo en la Escuela Normal

Comentarios