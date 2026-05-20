Vouchers Educativos: hasta cuándo se puede cobrar el beneficio en mayo y cuáles son los montos finales

Resumen para apurados
- ANSES inició en mayo el pago de Vouchers Educativos en Argentina para familias de alumnos en colegios privados subvencionados, con el fin de subsidiar los aranceles escolares.
- Tras cerrar las inscripciones el 30 de abril, la acreditación de fondos se realiza mediante ANSES de forma escalonada según el DNI, siguiendo el cronograma de cobro de la AUH.
- Al calcularse sobre la cuota base sin adicionales, el beneficio solo cubrirá en la práctica entre el 20% y 25% del valor real del arancel escolar que abonan las familias.
Con mayo se habilitó el primer mes de cobro para las familias que se anotaron en el Programa de Vouchers Educativos 2026, por lo que muchos esperan ver acreditados los pagos en el plazo próximo. Tras el cierre de las inscripciones el 30 de abril, los solicitantes debían estar atentos al estado de aprobación o rechazo informado por la página. Una vez aceptado, los beneficiarios comenzarían a cobrar según el cronograma establecido por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses)
El cobro de los Vouchers Educativos, destinados para familias con hijos estudiantes en alguna institución privada y subsidiada al menos con un 75% de aporte estatal, comenzó en la segunda semana de mayo, aunque el pago estaba sujeto a demás al período de evaluación de la idoneidad para ser beneficiario. El resultado de los pedidos se publica en la plataforma y los usuarios de MI Argentina podían hacer un seguimiento de los mismos.
Los plazos de devolución pueden variar, por lo que los usuarios deben controlar en el apartado de Vouchers Educativos, con el usuario y contraseña de Mi Argentina. Una vez indicado el estado, los beneficiarios comienzan a cobrar. En el caso de mayo, el calendario se dispuso de manera análoga a los plazos para el cobro de la Asignación Universal por Hijo, cuya distribución establece Anses.
Cuál es el plazo final del pago de los Voucher Educativos
De esta manera, el calendario de acreditaciones para el corriente mes se desplegó a lo largo de las semanas, estructurado de forma escalonada. Los beneficiarios pudieron ver depositados los fondos directamente en la cuenta bancaria o CVU informada al momento de la inscripción, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.
De acuerdo con el cronograma de mayoy basado en la terminación del DNI para el cobro de la AUH, a este miércoles 20 de mayo le corresponde el cobro a los documentos Nacionales terminados en siete (7), seguidos del número ocho (8) el jueves 21 de mayo y el cobro final que será para los DNI terminados en nueve (9) el 22 de mayo.
A continuación, el cronograma detallado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):
- DNI terminado en 0: a partir del lunes 11 de mayo
- DNI terminado en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminado en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminado en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminado en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminado en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminado en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminado en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminado en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminado en 9: viernes 22 de mayo
La normativa estipula que el beneficio se calcula sobre la cuota base programática, es decir, el valor regulado que el Estado reconoce para la jornada simple en cada nivel y jurisdicción. Como gran parte de los colegios privados cobran adicionales o cuotas complementarias que superan ampliamente esa base, el voucher puede terminar representando, en la práctica, solo entre un 20% y un 25% del valor real del arancel escolar.