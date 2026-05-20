Vouchers Educativos: hasta cuándo se puede cobrar el beneficio en mayo y cuáles son los montos finales

Con mayo se habilitó el primer mes de cobro para las familias que se anotaron en el Programa de Vouchers Educativos 2026, por lo que muchos esperan ver acreditados los pagos en el plazo próximo. Tras el cierre de las inscripciones el 30 de abril, los solicitantes debían estar atentos al estado de aprobación o rechazo informado por la página. Una vez aceptado, los beneficiarios comenzarían a cobrar según el cronograma establecido por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses)