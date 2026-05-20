Qué es el Síndrome de Kessler y cómo pondría en riesgo el internet global

Aunque suene a título de ciencia ficción, el Síndrome de Kessler es una preocupación real para científicos, astronautas y agencias espaciales. Y tiene todo que ver con nosotros. Si avanza sin control, puede afectar directamente el acceso a internet, la navegación GPS, los servicios en la nube, y hasta el funcionamiento de plataformas bancarias o de streaming. La conectividad que damos por sentada podría cortarse. Y, con ella, gran parte del estilo de vida contemporáneo.